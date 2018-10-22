Король та принц Саудівської Аравії висловили співчуття сину Хашоггі

Ер-Ріяд наразі не коментував припущення ЗМІ щодо причетності оточення кронпринца до смерті Хашоггі. Президент Туреччини своює чергою обіцяє розповісти "всю правду" про вбивство.Кронпринц Мохаммед бін Салман та король Саудівської Аравії Салман зателефонували сину вбитого журналіста Джамаля Хашоггі, щоб висловити свої співчуття. Про це Ер-Ріяд повідомив зранку понеділка, 22 жовтня, передає агенція новин AP. Раніші ЗМІ повідомляли про підозри, що Хашоггі в саудівському консульстві в Стамбулі було вбито за наказом якраз членів королівської родини.

Розмова монарха з сином Хашоггі відбулася після того, як ЗМІ оприлюднили фото імовірно з камер спостереження, на якому видно Махера Мутреба. Цей чоловік - з оточення кронпринца, він супроводжував Мохаммеда бін Салмана в США, Франції та Іспанії цього року. Його ж помітили біля консульства, якраз перед приходом туди Хашоггі. Ер-Ріяд не робив заяв щодо участі Мутреба у справі щодо вбивства журналіста.

Поточна версія Саудівської Аравії пояснює смерть журналіста ситуацією, яка вийшла з-під контролю: начебто почалася "кулачна бійка", у якій Хашоггі і загинув. Інші припущення з Ер-Ріяда, зроблені на правах анонімності, кажуть про задушливий захват, який немолодий чоловік не пережив.

Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв розкрити "всю правду" про справу Хашоггі під час промови у парламенті у вівторок, 23 жовтня. Ердоган також напередодні провів розмову з президентом США Дональдом Трампом. Обидва погодилися, що необхідно провести повне розслідування, передає агенція Anadolu. За даними турецьких ЗМІ, команда з 15 саудівських агентів відрізала Хашоггі пальці, вбила та розчленувала його.