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"Король контрабанди" і глава "Регіонів": з'явилися скандальні факти про члена команди Зеленського

8.9тЧитати матеріал російською

На початку своєї передвиборної кампанії Володимир Зеленський обіцяв привести в політику нові обличчя. Але під час детальнішого вивчення оточення глави держави спливає все більше сумнівних фактів і зв'язків.

Йдеться, наприклад, про Іллю Павлюка, який за даними програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом, відповідає за координацію та фінанси регіональних представників Зе-команди, а заодно тісно пов'язаний з одіозним екс-нардепом у розшуку Ігорем Калєтніком — у матеріалі OBOZREVATEL.

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Глава "Регіонів"

Виходячи з розслідування журналістів стає відомо, що виборчий штаб Зеленського був умовно розділений на чотири групи — "Квартал", "Дядя", "Нижні" і "Регіони". Глава останньої — Павлюк.

Олександр Корнієнко, колишній координатор штабу Зеленського

Олександр Корнієнко, колишній координатор штабу Зеленського

Скрін

В опублікованих журналістами переписках його називають "Ілля Миколайович".

Сергій Трофимов, продюсер студії "Квартал-95"

Сергій Трофимов, продюсер студії "Квартал-95"

Скрін

"Король контрабанди" і глава "Регіонів": з'явилися скандальні факти про члена команди Зеленського

Скрін

Зазначається, що головна його функція в штабі Зе — координація і фінанси регіональних представників. Наприклад, пошук фізичних осіб-підприємців зі стабільним доходом і без боргів для поповнення через них виборчого фонду або контроль на місцях.

"Король контрабанди" і глава "Регіонів": з'явилися скандальні факти про члена команди Зеленського

Скрін

"Король контрабанди" і глава "Регіонів": з'явилися скандальні факти про члена команди Зеленського

Скрін

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Ділові питання Павлюк "вирішує" в одних переписках із виборчими. Адже його бізнес-партнери за сумісництвом займаються підтримкою Зе-команди. Як помітили журналісти, мікроавтобус, записаний на брата Павлюка, постійно чергував під штабом на Печерську і під сусіднім кафе, де штабісти періодично обідали.

Представники штабу час від часу надсилають Павлюку номери своїх кредитних карток, а бус із оточення глави "Регіонів" регулярно зупинявся біля банківських терміналів. Журналісти підозрюють, що найімовірніше гроші перераховує водій Павлюка.

Мікроавтобус із оточення Павлюка

Мікроавтобус із оточення Павлюка

Скрін

"Періодично авто зривається з чергування і... їде до найближчого банківського терміналу. Водій зупиняється, закидує туди гроші, після чого повертається "на базу", — йдеться у сюжеті.

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Прізвище Павлюка не згадується на сайті Зе-команди. Можна припустити, що його роль не афішують навмисно. В січні місяці його причетність до штабу спростував друг і бізнес-партнер Зеленського Сергій Шефір.

"Не знаю, звідки у вас інформація про причетність Павлюка до команди. Я з Іллею Павлюком знайомий, і вже досить давно. Але я з багатьма знайомствую, і ця людина не є членом нашої команди. Зараз я навіть не знаю, чим він займається", — сказав він.

Не афішують роль Павлюка у штабі Зе цілком виправдано, бо більшість згадок про нього у ЗМІ стосується періоду його діяльності під час президента Януковича.

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"Король контрабанди"

Під час правління екс-президента-втікача ЗМІ називали Павлюка "рішалою на митниці", "посередником у митних питаннях" і навіть "королем контрабанди" в західному регіоні.

Річ у тім, що Павлюк був помічником на той час народного депутата 6 скликання Ігоря Калєтніка і підтримував із ним тісні відносини. За деякими даними, вони разом реалізовували низку тіньових схем із незаконного переміщення товарів через митницю. Кажуть, що Павлюк є кумом екс-нардепа.

Ігор Калєтнік

Ігор Калєтнік

У 2010 році Калетник очолив Державну митну службу України, звісно, Павлюк залишився при ньому.

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У 2012 році тодішній депутат Чернівецької облради, а нині голова Чернівецької митниці Микола Салагор називав Павлюка "фактичним власником усієї контрабанди" в регіоні. А Геннадій Москаль, тоді ще опозиційний нардеп, прямо заявляв у відкритому листі до Віктора Януковича про роль Павлюка у розробці змін до законодавства, які фактично "декриміналізували" контрабанду.

16 січня 2014 року Ігор Калєтнік голосував за так звані "диктаторські закони", за що ГПУ порушила кримінальну справу за ст. 364 ч. 2 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу. Але заарештувати екс-нардепа не змогли, він встиг втекти на територію РФ.

Зараз Павлюк є власником чотирьох фірм, про що відомо з даних аналітичної системи YouControl — "Садовод агро пром", ТОВ "Буковина-Спортсервіс", СТОВ "Свіженька-Мілк", ТОВ "Калина-Транс". Компанії займаються і розведенням великої рогатої худоби, і управлінням нерухомістю, і вантажним транспортом.

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Журналісти "Слідство.Інфо" також з'ясували, що дочка Павлюка Софія з 16 років володіє підприємством "Бізнес-центр "Буковинський" разом із Валерієм Чинушем. Її бізнес-партнер протягом трьох скликань Верховної Ради працює помічником депутата від БПП Віктора Короля.

Зв'язок із екс-"регіоналом"

Зв'язок Павлюка зі скандальною сім'єю Калєтніків цілком очевидний, і простежується досі. Річ у тім, що в Україні залишився батько Ігоря Калєтніка — Григорій, колишній нардеп від "Партії регіонів" і чинний ректор Вінницького національного аграрного університету.

Григорій Калєтнік

Григорій Калєтнік

У 1998-2005 рр. Григорій уже обіймав посаду голови Вінницької ОДА, тепер у нього є всі шанси очолити рідний регіон знову. І допомогти йому в цьому може не хтось, а координатор групи "Регіонів" у команді Зе Ілля Павлюк.

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Ще на старті передвиборчих перегонів команду кандидата на посаду президента Володимира Зеленського у Вінницькій області очолила Світлана Лутковська — працівниця Вінницького національного аграрного університету, яким керує Калєтнік-старший. Регіональні ЗМІ стверджують, що Лутковська є людиною Григорія, і без його відома не ухвалює жодного рішення.

Світлана Лутковська та Володимир Зеленський

Світлана Лутковська та Володимир Зеленський

Facebook команди Зеленського у Вінниці

Журналісти припускають, що після перемоги Зеленського на виборах президента формуванням провладної команди займатиметься саме Григорій Калєтнік.

Під час виборчих перегонів студенти і педагогічний колектив Вінницького національного аграрного університету коментували і поширювали позитивну інформацію про Зеленського і його виборчу програму через справжні і фейкові акаунти у соцмережах.

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Своя людина у команді Зе цілком може допомогти колишньому "регіоналу" в одній важливій справі — припиненні кримінального переслідування проти сина Ігоря. Калєтнік-старший постійно вишукує можливості для "позитивного вирішення" питання у Генеральній прокуратурі України.

До речі, 8 травня 2019 року Печерський райсуд Києва вже скасував розшук колишнього голови української митниці. А за місяць до цього суд зобов'язав Державне бюро розслідувань розпочати кримінальне провадження щодо прокурорів Генпрокуратури, які нібито перевищуючи повноваження, не виконуючи судові рішення, здійснювали кримінальне переслідування Ігоря Калєтніка протягом 5 років.

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Скирда Женя
Скирда Женя
Даааа что тут сказать... Президенту "главное быть просто ПОРЯДОЧНЫМ человеком..." или как он вас там "сделал" и это еще даже не все после инаугурации "протрезвели"))))) Заметьте как гордо регионалы начали возвращаться-ничего не бояться!!!)))))))))))))))))))
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
Ну вот зачем вы так...зачем вот сразу...он же и недели еще нет, как приступил, а вы сразу начинаете ...Вова же "новое лицо", весь в "белом", только за все хорошее и против всего плохого, и ни одному "ворюге" не даст теперь уж ТОЧНО))))))...дайте 13 млн. инфантилов хоть месяц "лоховского счастья"...))))))
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Скирда Женя
Скирда Женя
Петренко Дмитрий, ))))))))))))))))))))))) Хорошо сказал!!! один лайк поставил и 99 в уме!!!
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