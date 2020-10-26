Корнієнко заявив про перемогу "Слуги народу" в обласних і райрадах

Вікторія Довгань Політика 15:31, 26.10.2020 Оновлено: 16:04, 26.10.2020

Пропрезидентська партія "Слуга народу" здобуває першість на місцевих виборах в обласні та районні ради України.

Про це 26 жовтня на брифінгу заявив голова політсили Олександр Корнієнко. За його словами, статистика базується на підсумках одночасного підрахунку "Слуги народу" на 49% виборчих дільниць.

Корнієнко зазначив, що попередні результати його партії виглядають так:

  • Обласні ради – 20%.

  • Районні ради – 17%.

  • Голови об'єднаних територіальних громад – 146, або ж 15% (інформація з 17 областей, де вже пройшов підрахунок голосів).

Підсумки паралельного підрахунку "Слуги народу" на виборах до облрад.
Пресслужба "Слуги народу"
Паралельний підрахунок "Слуги народу" до районних рад.
Пресслужба "Слуги народу"

Крім того, Корнієнко виокремив перемогу за одночасним підрахунком кандидата від "Слуги народу" на довиборах до Верховної Ради в 208 окрузі (Чернігівська область) – Анатолій Гунько випереджає лідера РПЛ Олега Ляшка приблизно на 1 400 голосів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • партія "Слуга народу" в Києві набрала трохи більше ніж 10% голосів (дані екзит-полів) і фактично провалила виборчу кампанію. Однак мінімальний бар'єр "слуги" подолали, і в Київраді вже незабаром з'явиться своя невелика пропрезидентська фракція.

  • Серед кандидатів є відомі юристи, помічники нардепів, а ще – 23-річні співробітниці ресторанів, студентки і 28-річний переможець тендерів на 926 млн грн.

  • А в Костянтинівці на Донбасі "Слуга народу", "Опоблок" і "Наш край" набрали більшість голосів і створили коаліцію "Костянтинівка – наш дім".

  • Раніше осередок партії "Слуга народу" в Бердянську (Запорізька область) напередодні місцевих виборів також оголосив, що об'єднається з політсилою "За майбутнє" і "Опозиційним блоком".

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