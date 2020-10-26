Корнієнко заявив про перемогу "Слуги народу" в обласних і райрадах
Пропрезидентська партія "Слуга народу" здобуває першість на місцевих виборах в обласні та районні ради України.
Про це 26 жовтня на брифінгу заявив голова політсили Олександр Корнієнко. За його словами, статистика базується на підсумках одночасного підрахунку "Слуги народу" на 49% виборчих дільниць.
Корнієнко зазначив, що попередні результати його партії виглядають так:
Обласні ради – 20%.
Районні ради – 17%.
Голови об'єднаних територіальних громад – 146, або ж 15% (інформація з 17 областей, де вже пройшов підрахунок голосів).
Крім того, Корнієнко виокремив перемогу за одночасним підрахунком кандидата від "Слуги народу" на довиборах до Верховної Ради в 208 окрузі (Чернігівська область) – Анатолій Гунько випереджає лідера РПЛ Олега Ляшка приблизно на 1 400 голосів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
партія "Слуга народу" в Києві набрала трохи більше ніж 10% голосів (дані екзит-полів) і фактично провалила виборчу кампанію. Однак мінімальний бар'єр "слуги" подолали, і в Київраді вже незабаром з'явиться своя невелика пропрезидентська фракція.
Серед кандидатів є відомі юристи, помічники нардепів, а ще – 23-річні співробітниці ресторанів, студентки і 28-річний переможець тендерів на 926 млн грн.
А в Костянтинівці на Донбасі "Слуга народу", "Опоблок" і "Наш край" набрали більшість голосів і створили коаліцію "Костянтинівка – наш дім".
Раніше осередок партії "Слуга народу" в Бердянську (Запорізька область) напередодні місцевих виборів також оголосив, що об'єднається з політсилою "За майбутнє" і "Опозиційним блоком".