Корнієнко заявив про перемогу "Слуги народу" в обласних і райрадах

Пропрезидентська партія "Слуга народу" здобуває першість на місцевих виборах в обласні та районні ради України.

Про це 26 жовтня на брифінгу заявив голова політсили Олександр Корнієнко. За його словами, статистика базується на підсумках одночасного підрахунку "Слуги народу" на 49% виборчих дільниць.

Корнієнко зазначив, що попередні результати його партії виглядають так:

Обласні ради – 20%.

Районні ради – 17%.

Голови об'єднаних територіальних громад – 146, або ж 15% (інформація з 17 областей, де вже пройшов підрахунок голосів).

Підсумки паралельного підрахунку "Слуги народу" на виборах до облрад. Пресслужба "Слуги народу"

Паралельний підрахунок "Слуги народу" до районних рад. Пресслужба "Слуги народу"

Крім того, Корнієнко виокремив перемогу за одночасним підрахунком кандидата від "Слуги народу" на довиборах до Верховної Ради в 208 окрузі (Чернігівська область) – Анатолій Гунько випереджає лідера РПЛ Олега Ляшка приблизно на 1 400 голосів.

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