Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вибачився за скандальні висловлювання про колегу Ірину Аллахвердієву, проте заявив, що частина його з Давидом Арахамії розмови стосувалася іншої політкині – Тетяни Домбровської.

Вона є депутаткою Миколаївської міської ради та головою ГО "Майбутнє Миколаєва". Відеозвернення з приводу гучного обговорення жінок Корнієнко опублікував у Facebook 24 червня (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

У першій, короткій частині розмови, за словами політика, він говорив про "свої враження від краси" Аллахвердієвої, "проте в абсолютно неприйнятній формі". Глава "СН" вибачився перед колегою по партії, сказавши, що нічого поганого на увазі не мав. Він сподівається на "конструктивну розмову" з жінкою.

В другій частині розмови, яка породила масові цитування та меми, як сказав Корнієнко, йшлося про іншу людину.

Тетяна Домбровська. Джерело: NikLife

"Ми обговорювали іншого політика, місцевого, кандидата від партії "Слуги народу" в мери – пані Тетяну Домбровську. Я з нею познайомився напередодні... вона дійсно мене дуже вразила своєю енергією і запалом. Я розумію, що вона могла бути гідним кандидатом від "Слуги народу". Знову ж таки, форму вираження свого захоплення я вибрав не дуже доречну, місцями неоднозначну, а місцями просто образливу", – додав він.

Корнієнко вибачився перед Домбровською, сказавши, що поставиться з розумінням, якщо вона відмовиться від співпраці зі "Слугою народу".

Давид Арахамія і Олександр Корнієнко

Нардеп додав, що "треба бути повним відморозком", щоб стверджувати, що в прямому ефірі можливий монтаж.

Депутат пояснив, що під час ефіру, ймовірно, стався збій у сигналі. Тому при перегляді здається, що "слуги" обговорювали тільки Аллахвердієву, проте між цими частинами розмови була пауза "і трохи більше слів", які на запис не потрапили. Глава "СН" сказав, що втрату частини відео не заперечують і на сайті, який вів стрім.

Корнієнко також приніс вибачення всім українцям, наголосив на неприйнятності сексистських висловлювань та сказав, що ситуація стане для нього серйозним уроком.

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