Корнієнко спростував слова Кравчука щодо виборів в ОРДЛО

Партії зможуть взяти участь у виборах на Донбасі тільки після звільнення тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Про це сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу", лідер партії Олександр Корнієнко в інтерв'ю "Інтерфакс Україна". Його збентежила заява глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука про те, що вибори на Донбасі можуть відбудуться на мажоритарній основі.

"Мене, як одного з авторів виборчої реформи і, потенційно, автора перехідного виборчого законодавства, більше збентежила заява Леоніда Макаровича про те, що місцеві вибори на території Донбасу можуть пройти на мажоритарній основі. У виборах, можливо, братимуть участь і партії, яких ніколи не було там, а були тільки тут, може бути, це буде змішана система", – сказав він.

Корнієнко зазначив, що так зване "перехідне законодавство", яке застосовується після вирішення територіальних військових конфліктів, "необхідно дуже індивідуально виписати", оскільки вона "чутливе".

За його словами, згадка закону про амністію і про перехідне виборче законодавство викликають величезні дискусії в суспільстві.

"Це відчутно все і цей клубок проблем треба поступово і обережно розмотувати. Але спочатку, звичайно, фактор безпеки", – підкреслив Корнієнко.

Нагадаємо, Кравчук заявив, що дата проведення виборів на Донбасі 31 березня 2021 року не є однозначною, час можна перенести. За його словами, принциповим питанням є контроль України над кордоном, а також встановлення українських інститутів влади, які можуть забезпечити проведення виборів за українськими законами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше віце-прем'єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що проведення виборів на окупованих територіях Донбасу в разі, якщо їх звільнять, можливо тільки при виконанні всіх умов України і повного контролю над регіоном.