Корнієнко сказав, коли оприлюднять результати опитування Зеленського
Про результати президентського опитування буде відомо тільки після оголошення офіційних підсумків місцевих виборів.
Про це на брифінгу у вівторок, 10 листопада, повідомив глава партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.
"Ми вважаємо, що треба дочекатися остаточних результатів, щоб не було звинувачень у тиску на виборчий процес, тому що він ще триває", – зазначив він.
За його словами, ті цифри, які озвучували попередньо щодо результату 80% оброблених анкет, особливо не відрізнятимуться від підсумкових.
Раніше в "Слузі народу" розповіли, коли опублікують результати опитування президента Володимира Зеленського.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що результатів так званого опитування Зеленського досі немає, а анкети нібито викинули як непотріб.