Корнієнко сказав, коли оприлюднять результати опитування Зеленського

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Політика
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Корнієнко сказав, коли оприлюднять результати опитування Зеленського

Про результати президентського опитування буде відомо тільки після оголошення офіційних підсумків місцевих виборів.

Про це на брифінгу у вівторок, 10 листопада, повідомив глава партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

"Ми вважаємо, що треба дочекатися остаточних результатів, щоб не було звинувачень у тиску на виборчий процес, тому що він ще триває", – зазначив він.

За його словами, ті цифри, які озвучували попередньо щодо результату 80% оброблених анкет, особливо не відрізнятимуться від підсумкових.

Раніше в "Слузі народу" розповіли, коли опублікують результати опитування президента Володимира Зеленського.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що результатів так званого опитування Зеленського досі немає, а анкети нібито викинули як непотріб.

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