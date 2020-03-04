Корнієнко розповів, коли в Раді розглянуть відставку Рябошапки

Народні депутати з фракції "Слуга народу" збирають підписи, щоб провести у четвер, 5 березня, позачергове засідання Верховної Ради і розглянути відставку глави ОГП Руслана Рябошапки.

Про це OBOZREVATEL розповів глава партії СН Олександр Корнієнко.

"Треба зібрати 150 підписів. Мені відомо, що зібрали вже близько 70", – зазначив він.

Руслан Рябошапка

Нардеп додав, що збір підписів йде за постанову про відставку генерального прокурора Рябошапки. Він зазначив, що позачергове засідання парламенту буде призначене на 18:30.

Нагадаємо, в ВРУ внесено проєкт постанови про відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Документ під номером 3154 зареєстрований 3 березня. Його авторами стали нардепи з різних парламентських фракцій.

Раніше повідомлялося, що в Раді зібрали 180 підписів для відставки генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас відповів на чутки про те, що він може очолити Офіс генпрокурора України замість Руслана Рябошапки.

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