Головна Новини
4 березня • оновлено в 17:01
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Корнієнко розповів, коли в Раді розглянуть відставку Рябошапки

2.8т
Читати матеріал російською

Народні депутати з фракції "Слуга народу" збирають підписи, щоб провести у четвер, 5 березня, позачергове засідання Верховної Ради і розглянути відставку глави ОГП Руслана Рябошапки.

Про це OBOZREVATEL розповів глава партії СН Олександр Корнієнко.

"Треба зібрати 150 підписів. Мені відомо, що зібрали вже близько 70", – зазначив він.

Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка

Нардеп додав, що збір підписів йде за постанову про відставку генерального прокурора Рябошапки. Він зазначив, що позачергове засідання парламенту буде призначене на 18:30.

Нагадаємо, в ВРУ внесено проєкт постанови про відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Документ під номером 3154 зареєстрований 3 березня. Його авторами стали нардепи з різних парламентських фракцій.

Раніше повідомлялося, що в Раді зібрали 180 підписів для відставки генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас відповів на чутки про те, що він може очолити Офіс генпрокурора України замість Руслана Рябошапки.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Тимур Григоренко
Особи
Олександр Корнієнко Руслан Рябошапка
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Офіс генерального прокурора України Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
10
5
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Serov Oleg
Serov Oleg
оставить шапку
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
фил филька
фил филька
стерненко начал заливать повидлом свои шаровары)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Гоша Злой
Гоша Злой
АСТАНАВИТЕСЬ! чуваку еще кредит за дом в Страссбурге выплачивать)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги