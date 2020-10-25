Корнієнко про опитування Зеленського: витратили не 100 мільйонів

Лідер партії "Слуга народу" і перший заступник фракції Олександр Корнієнко спростував, що волонтерами під час опитування Володимира Зеленського були неповнолітні, а також те, що на нього було витрачено 100 млн гривень.

Про це він сказав під час брифінгу в Києві в неділю, 25 жовтня, передає кореспондент OBOZREVATEL. За його словами, у звіті НАЗК буде надана вся інформація про фінансування опитування. Корнієнко зазначив, що гроші були виділені "донорами" – представниками малого і середнього бізнесу. Однак, озвучувати їхні прізвища не став, сказав, що забув.

"Сподіваюся, що буде пояснення, звідки взялася цифра в 100 млн. Це набагато менше. З часом покажемо звіти. Поки ми тільки рахуємо, скільки волонтерів, як пройшов процес, скільки ділянок. Це в динаміці", – пояснив Корнієнко.

Також він спростував інформацію про те, що неповнолітні брали участь у проведенні опитувань.

"Наш підрядник не залучав дітей, навіть якщо юридично правильна схема, дозвіл від батьків. Ми завжди були проти цього. Наш підрядник несе за це відповідальність. Думаю, що це або провокація або самодіяльність", – зазначив він.

Відповідаючи на звинувачення журналістів про те, що можна було відповідати на опитування Зеленського кілька разів одній людині, Корнієнко відзначив, що "порушення бувають, але це не означає, що потрібно ставити під сумнів результати всього опитування".

"Якщо на тисячі дільниць є 2-3 порушення, чи можна через це ставити результати під питанням?", – сказав політик.

Нагадаємо, що в неділю, 25 жовтня, розпочався всеукраїнське опитування, яке ініціював президент Володимир Зеленський. Воно проходить паралельно з голосуванням на місцевих виборах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уповноважений парламенту з прав людини Людмила Денисова заявила, що неповнолітні з 14 до 18 років в якості волонтерів можуть брати участь в опитуванні, яке ініціював президент України Володимир Зеленський. Однак при цьому діти повинні отримати згоду батьків.