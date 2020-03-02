Корнієнко пообіцяв Україні гучні посадки навесні

Навесні 2020 року в Україні необхідно провести масові посадки, які напередодні виборів обіцяв тоді ще майбутній президент Володимир Зеленський.

Про це в ході погоджувальної наради Верховної Ради України заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Також він зазначив, що спершу парламент має провести серйозну розмову з правоохоронними органами для досягнення поставленої мети.

"Прийшла весна – багато людей очікує на посадки, які ми обіцяли в минулому році. Зрозуміло, що минулої весни ми би просто не встигли це зробити. Цієї весни точно це треба буде робити", – анонсував рішучі дії влади Корнієнко.

Олександр Корнієнко

За його словами, вже 4 березня представники правоохоронних структур звітуватимуть з приводу цього питання у Верховній Раді. Перш за все, парламентарі планують дізнатися у генерального прокурора України Руслана Рябошапки, чому реформа органів прокуратури "заважає висувати реальні підозри".

Крім того, нардепи обговорять майбутні посадки і з керівництвом Національного антикорупційного бюро, яке, за словами Корнієнка, до цього "п'ять років розповідало, що їхній роботі заважає відсутність політичної волі".

Підсумовуючи, голова партії "Слуга народу" пообіцяв, що серйозну увагу буде також приділено питанням про розслідування резонансних справ СБУ, МВС і ДБР. Однак, говорячи про останнє відомство, Корнієнко наголосив, що до нього нібито є найменше питань через відносно нещодавнє перезавантаження його керівництва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у листопаді Зеленський пообіцяв, що резонансні кримінальні провадження будуть доведені до кінця. Серед них він виділив справу про вбивство Гандзюк і Шеремета, а також справи Майдану.

Перед цим аналогічні обіцянки він давав у серпні й запевняв, що першими за ґрати підуть корупціонери.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!