Корнієнко зізнався, чи загрожує йому відставка через скандал із "корабельною сосною"

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що не має наміру йти у відставку після скандальної розмови про "робочу бабу, як корабельну сосну".

Він сказав, що ще не все зробив у політиці. Про це Корнієнко повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Якщо хтось думав, що я не поніс репутаційних втрат, то це не так. Але своїх власних думок про відставку у мене не було. У разі української політичної культури не факт, що це на когось вплине або стане для когось прикладом...

Як політик я поки не все зробив, що планував для себе в політиці, хотів би ще цим позайматися трохи", – сказав народний депутат.

Він не відповів, як на інцидент відреагувала дружина. "Моя сім'я і так, в принципі, страждає через мою популярність... Це великі зміни – потрібно переналаштовувати життя якось: нові звички заводити, не говорити всього, що ти думаєш, тому що тебе можуть записувати", – сказав Корнієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL: