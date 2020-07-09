Корнієнко зізнався, чи загрожує йому відставка через скандал із "корабельною сосною"
Олександр Корнієнко висловився про скандальну розмову. Фокус
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що не має наміру йти у відставку після скандальної розмови про "робочу бабу, як корабельну сосну".
Він сказав, що ще не все зробив у політиці. Про це Корнієнко повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
"Якщо хтось думав, що я не поніс репутаційних втрат, то це не так. Але своїх власних думок про відставку у мене не було. У разі української політичної культури не факт, що це на когось вплине або стане для когось прикладом...
Як політик я поки не все зробив, що планував для себе в політиці, хотів би ще цим позайматися трохи", – сказав народний депутат.
Він не відповів, як на інцидент відреагувала дружина. "Моя сім'я і так, в принципі, страждає через мою популярність... Це великі зміни – потрібно переналаштовувати життя якось: нові звички заводити, не говорити всього, що ти думаєш, тому що тебе можуть записувати", – сказав Корнієнко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти записали неформальне спілкування керівництва "Слуги народу", Давида Арахамії та Олександра Корнієнка, під час якого вони обговорювали жіночі якості однієї з колег по фракції.
Згодом Корнієнко виправдався за злиту в мережу розмову, назвавши її монтажем.
Сама нардепка заявила, що в скандалі замішані політичні конкуренти. Її колеги в парламенті, зазначила Аллахвердієва, телефонували до неї "і поклялися, що не говорили нічого з опублікованого".
Зі свого боку Арахамія заявив, що скандальний відеозапис нібито було змонтовано з двох частин, одна з яких – у гумористичному стилі.
Згодом Корнієнко спростував монтаж, проте заявив, що частина розмови була загублена. Гучні висловлювання, як зізнався політик, були не про колегу в парламенті, а про Тетяню Домбровську, депутатку Миколаївської міськради. "Слуга" приніс свої вибачення і назвав висловлювання неприпустимими.
Домбровська прийняла вибачення і заявила, що має намір продовжувати співпрацю зі "Слугою народу".
Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що подібні розмови допустимі "десь у лазні".