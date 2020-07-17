Корнієнко оголосив про "кінець епохи бідності": гроші опускаються, все заасфальтовано

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що в деяких сферах в Україні вже настав "кінець епохи бідності".

В ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" 16 червня він в якості одного з прикладів навів зниження ціни на газ.

"Була дуже вдала історія зі зниженням ціни на газ. Люди відчули це", – підкреслив Корнієнко.

Також він зазначив, що завдяки децентралізації гроші йдуть вниз громадам. Він пояснив, що йдеться про великі суми – 60% податку на доходи, а залишки на депозитах міст складають 6 млрд грн.

"Те, що стосується теми децентралізації, то тут це реально кінець епохи бідності", – сказав глава партії.

"Ми проводили багато опитувань. До 60% населення в деяких містах задоволені якістю ремонту доріг. Люди кажуть: "У нас все заасфальтовано"", – додав Корнієнко.

При цьому глава партії зазначив, що багато українців незадоволені медичної і комунальною сферою.

Корнієнко запевнив, що після місцевих виборів восени громадяни отримають "оновлену країну" і "оновлену якість".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський на своїй пресконференції 20 травня розповів, в яких саме сферах настав "кінець епохи бідності", що було його обіцянкою під час другого туру президентських виборів.