Корнієнко назвав умову для скасування місцевих виборів в Україні

Лідер партії "Слуга народу" і перший заступник голови парламентської фракції СН Олександр Корнієнко заявив, що місцеві вибори в Україні, заплановані на 25 жовтня, можуть не відбутися тільки в разі введення надзвичайного стану.

За його словами, зокрема НС можуть ввести у деяких регіонах через збільшення кількості нових хворих на коронавірус. Водночас нині в Україні немає підстав для скасування виборів, передає "Україна 24".

"Якщо говорити з юридичної точки зору – на сьогодні немає підстав для скасування виборів. З 5 вересня починається виборчий процес, його не можна нічим зупинити, крім надзвичайного стану. Думаю, що пан Ляшко (головний санлікар – Ред.) і вся команда, яка бореться з епідемією, будуть оперативно нас інформувати для того, щоб ухвалювати рішення, наприклад, про введення надзвичайної ситуації в деяких регіонах", – сказав Корнієнко.

Лідер партії "Слуга народу" нагадав про прецедент із захопленням у полон Росією українських моряків, "коли влада ввела військовий стан на частині території України в кількох областях, і там не проводилися вибори в об'єднані громади, вони відбулися пізніше".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на зустрічі представників Тристоронньої контактної групи, яка пройшла у форматі відеоконференції 18-19 серпня, представник РФ Борис Гризлов і представники ОРДЛО зажадали від Верховної Ради змінити постанову щодо місцевих виборів у країні.

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