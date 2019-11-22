Корнієнко натякнув на нові чистки в "Слузі народу"

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключив, що президентську політичну силу можуть очікувати масштабні чистки.

У разі необхідності може йтися про більш ніж два десятки людей. Таке зізнання він зробив у інтерв'ю "Новому времени", відповідаючи на питання, хто ще ризикує бути вигнаним зі "Слуги народу" після Антона Полякова та Анни Скороход без шкоди для найбільшої фракції у Верховній Раді.

"Монобільшість – 226 осіб. Арифметика каже, що ще 24. Але нам би не хотілося. Будемо сподіватися, що далі не матимемо підстав", – сказав Корнієнко.

Олександр Корнієнко "Гордон"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 листопада на закритому засіданні фракції "Слуга народу" виключили з її лав народних депутатів Анну Скороход та Антона Полякова.

Водночас на засіданні президентської фракції її члени відмовилися голосувати за виключення зі своїх лав народних депутатів, які спіймалися на кнопокодавстві.

Поляков заявив, що у фракції "Слуга народу" у Верховній Раді є проблеми в комунікації між керівництвом, що може призвести до розпуску парламенту.

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