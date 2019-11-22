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22 листопада • оновлено в 13:55
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Корнієнко натякнув на нові чистки в "Слузі народу"

1.1т
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Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключив, що президентську політичну силу можуть очікувати масштабні чистки.

У разі необхідності може йтися про більш ніж два десятки людей. Таке зізнання він зробив у інтерв'ю "Новому времени", відповідаючи на питання, хто ще ризикує бути вигнаним зі "Слуги народу" після Антона Полякова та Анни Скороход без шкоди для найбільшої фракції у Верховній Раді.

"Монобільшість – 226 осіб. Арифметика каже, що ще 24. Але нам би не хотілося. Будемо сподіватися, що далі не матимемо підстав", – сказав Корнієнко.

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Олександр Корнієнко

Олександр Корнієнко

"Гордон"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 15 листопада на закритому засіданні фракції "Слуга народу" виключили з її лав народних депутатів Анну Скороход та Антона Полякова.

  • Водночас на засіданні президентської фракції її члени відмовилися голосувати за виключення зі своїх лав народних депутатів, які спіймалися на кнопокодавстві.

  • Поляков заявив, що у фракції "Слуга народу" у Верховній Раді є проблеми в комунікації між керівництвом, що може призвести до розпуску парламенту.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Олександр Корнієнко
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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