Народних депутатів від "Слуги народу" Давида Арахамію та Олександра Корнієнка після сексистського скандалу з їхньою колегою Іриною Аллахвердієвою порівняли з персонажами російського гумористичного шоу "Наша Раша".

Подібність помітили користувачі Facebook і почали масово поширювати кадр із пресконференції в Миколаєві, де осоромилися українські парламентарі, і скріншот однієї зі сцен "Нашої Раші".

Зокрема, вигадані герої, з якими порівняли нардепів, у замальовках постійно вдавано "думали про Батьківщину" і потрапляли в незручні ситуації.

Арахамію і Корнієнка порівняли з персонажами із "Нашої Раші" Facebook

У сценках "депутати" Юрій Венедиктович Пронін і Віктор Харитонович Мамонов, яких зіграли скандальні Сергій Свєтлаков і Михайло Галустян, пафосно переживали за долю країни, проте на ділі раділи необмеженому доступу до різних благ і можливості не займатися важкою роботою.

Нагадаємо, Арахамія і Корнієнко стали фігурантами скандалу через образливі висловлювання на адресу нардепки від "Слуги народу" Ірини Аллахвердієвої. Вони назвали її "робочою бабою, як корабельна сосна".

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