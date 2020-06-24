Корнієнка та Арахамію після скандалу з "сосною" порівняли з персонажами "Нашої Раші"
Корнієнко та Арахамія втрапили у сексистський скандал
Народних депутатів від "Слуги народу" Давида Арахамію та Олександра Корнієнка після сексистського скандалу з їхньою колегою Іриною Аллахвердієвою порівняли з персонажами російського гумористичного шоу "Наша Раша".
Подібність помітили користувачі Facebook і почали масово поширювати кадр із пресконференції в Миколаєві, де осоромилися українські парламентарі, і скріншот однієї зі сцен "Нашої Раші".
Зокрема, вигадані герої, з якими порівняли нардепів, у замальовках постійно вдавано "думали про Батьківщину" і потрапляли в незручні ситуації.
Арахамію і Корнієнка порівняли з персонажами із "Нашої Раші" Facebook
У сценках "депутати" Юрій Венедиктович Пронін і Віктор Харитонович Мамонов, яких зіграли скандальні Сергій Свєтлаков і Михайло Галустян, пафосно переживали за долю країни, проте на ділі раділи необмеженому доступу до різних благ і можливості не займатися важкою роботою.
Нагадаємо, Арахамія і Корнієнко стали фігурантами скандалу через образливі висловлювання на адресу нардепки від "Слуги народу" Ірини Аллахвердієвої. Вони назвали її "робочою бабою, як корабельна сосна".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
згодом Корнієнко виправдався за злиту в мережу розмову з Арахамією, в тому числі про Ірину Аллахвердієву.
Сама нардепка заявила, що в скандалі замішані політичні конкуренти. Її колеги в парламенті, зазначила Аллахвердієва, дзвонили до неї "і заприсяглися, що не говорили нічого з опублікованого".
Зі свого боку Арахамія заявив, що скандальний відеозапис нібито був змонтований із двох частин, одна з яких – в гумористичному стилі.
Тим часом в мережі їхні жарти стали вірусними і перетворилися на привід для тролінгу.