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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"Корів не цілувати!" Кандидат в нардепи оскандалився рекламою на PornHub. Фотофакт

22.9т Читати матеріал російською

На сайті PornHub розмістили політичну рекламу кандидата в народні депутати України Антона Колумбета.

Як повідомляє OBOZREVATEL, на порталі з порнографічними фільмами для українського регіону показує рекламу кандидата за підписом "Без цензури. Зате величезний".

На своїй сторінці в Facebook Колумбет підтвердив розміщення реклами на PornHub.

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"Так, друзі, да. Це вам не корів цілувати", – написав він.

Відзначимо, що Антон Колумбет йде до Верховної Ради від партії "Демократична сокира" (раніше "Сокира Орди"). У партії він є спікером з питань ветеранів АТО/ООС. Головою партії виступає блогер і журналіст Юрій Гудименко.

Колумбет балотується в Раду по 218 округу в Києві.

Антон Колумбет

Антон Колумбет

Facebook

Антон Колумбет

Антон Колумбет

Facebook

Антон Колумбет

Антон Колумбет

Facebook

Реклама Колумбет на PornHub

Реклама Колумбет на PornHub

Реклама Колумбет на PornHub

Реклама Колумбет на PornHub

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні пройшли масові обшуки і затримання кандидатів у народні депутати в рамках провадження у підкупу виборців.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
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Diego Lena
Diego Lena
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Яковенко Василий
Яковенко Василий
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