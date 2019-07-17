"Корів не цілувати!" Кандидат в нардепи оскандалився рекламою на PornHub. Фотофакт

На сайті PornHub розмістили політичну рекламу кандидата в народні депутати України Антона Колумбета.

Як повідомляє OBOZREVATEL, на порталі з порнографічними фільмами для українського регіону показує рекламу кандидата за підписом "Без цензури. Зате величезний".

На своїй сторінці в Facebook Колумбет підтвердив розміщення реклами на PornHub.

"Так, друзі, да. Це вам не корів цілувати", – написав він.

Відзначимо, що Антон Колумбет йде до Верховної Ради від партії "Демократична сокира" (раніше "Сокира Орди"). У партії він є спікером з питань ветеранів АТО/ООС. Головою партії виступає блогер і журналіст Юрій Гудименко.

Колумбет балотується в Раду по 218 округу в Києві.

Антон Колумбет Facebook

Антон Колумбет Facebook

Антон Колумбет Facebook

Реклама Колумбет на PornHub

Реклама Колумбет на PornHub

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні пройшли масові обшуки і затримання кандидатів у народні депутати в рамках провадження у підкупу виборців.

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