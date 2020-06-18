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Користі від представників ОРДЛО в ТКГ зараз не буде, – Клімкін

Тимур Григоренко
Тимур Григоренко
Політика
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Павло Клімкін

Павло Клімкін

Залучення представників ОРДЛО до роботи Тристоронньої контактної групи не дасть серйозних політичних рішень.

Таку думку висловив ексглава МЗС Павло Клімкін в коментарі "24 каналу". При цьому колишній міністр позитивно оцінив залучення нових членів в переговорах щодо Донбасу.

"Це дуже позитивна історія емоційно, оскільки вона розмиває представництво Донбасу окупаційними адміністраціями. Але політично ніяких результатів не дасть, тобто користі і вигоди від неї не буде", – пояснив він.

Дипломат зазначив, що для вирішення військового конфлікту на Донбасі потрібно залучати Захід і країни "Великої сімки".

"Що потрібно Путіну? Це, щонайменше, пом'якшення санкцій, адже це можна продати зовні і це можна продати всередині. А зараз в Росії чимало проблем, а імідж влади і особисто Путіна, має проблеми", – вказав Клімкін.

Ексміністр підкреслив важливість залучення західних країн в переговори щодо Донбасу.

"Якщо можуть бути домовленості, то тільки від Росії з одного боку і відповідно Заходом і нами з іншого боку. І дуже важливо, щоб домовленості були не тільки між Росією і Заходом, щоб нам потім на голову не надягали якісь елементи, які для нас будуть складними і будуть впливати на національну безпеку", – резюмував Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що група представників України в рамках ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі буде розширена.

Раніше журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський, а також лікар-травматолог Костянтин Лібстер і юрист, голова ГО "Луганське земляцтво" Вадим Горан увійшли в ТКГ по врегулюванню конфлікту на Донбасі.

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  1. /Політика