Корнієнко пояснив, куди подівся турборежим "слуг народу" в Раді

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що їхня фракція у Верховній Раді змінила турборежим на системну роботу.

Однак, за його словами, це не означає, що нардепи пригальмували чи в них закінчилися ідеї. Про це він розповів в інтерв’ю "Сьогодні".

"Просто у кожного періоду роботи є своя особливість. Зрозуміло, що на тій хвилі, з якої ми зайшли в парламент – нові обличчя, всі разом, багато ініціатив, – ми ухвалювали рішення дуже швидко. І ухвалили їх досить багато. Але поступово турборежим почав змінюватися системною роботою", – зазначив нардеп.

Він підкреслив, що тепер представники монобільшості в парламенті довше обговорюють план законопроєктрної роботи, водночас радяться із іншими фракціями та громадськістю. Глава "Слуги народу" додав, що це робиться для того, аби потім виносити в зал проєкти, які "влаштовуватимуть усі зацікавлені сторони".

"Але це не означає, що такий інструмент як турборежим ми не можемо і не будемо використовувати, коли в ньому виникає необхідність. Як приклад – ті ж закони щодо СOVID парламент ухвалив швидко. Тобто турборежим залишається в арсеналі, але він не є єдиним інструментом ухвалення рішень", – пояснив Корнієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народні депутати від фракції "Слуга народу" отримали тези для коментарів ЗМІ і публічних виступів щодо резонансних тем і скандалів, які трапилися за десять днів.