"Коридори такі довгі": Гончарук покатався на самокаті Кабміном. Відео

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук покатався на самокаті Кабміном, записавши відеозвернення до школярів з нагоди 1 вересня.

Відповідний ролик він опублікував на своїй сторінці в Facebook, привітавши дітей з Днем знань (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"Привіт, друзі. Сьогодні 1 вересня, День знань. Завтра ви підете до школи. Я піду на роботу до Кабінету міністрів України, де я працюю прем'єр-міністром. Колись хтось із вас також буде прем'єр-міністром. Але на той момент Україна вже буде сильною модерновою державою, з якою рахуватимуться в світі. Тоді уряд працюватиме в сучасній, інноваційній будівлі, яку ви обов'язково побачите. Як це виглядає сьогодні, я хочу вам показати", – сказав Гончарук.

Гончарук перед входом до Кабміну – звернення до школярів Кадр з відео

Він розповів дітям, що в будівлі Кабміну – багато поверхів із десятками кабінетів, у яких працюють тисячі осіб. Також він розписав, наскільки довгі коридори в урядовому закладі.

"Коридори тут такі довгі, що деколи можна користуватися самокатом", – додав він і проїхався коридором.

Гончарук прокотився на самокаті Кабміном Кадр з відео

"В цьому приміщенні працює український уряд. Міністри ухвалюють найважливіші рішення для країни. Але для того, щоб країна була успішною, нам потрібні розумні, освічені, вільні громадяни. Ви! Тому вчіться дуже добре, а ми в уряді зробимо все для того, щоб створити вам для цього всі необхідні умови", – підсумував Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 серпня Верховна Рада призначила Гончарука новим прем'єр-міністром України. "За" проголосували 290 нардепів. "Проти" висловилися 27 парламентаріїв. Пізніше новий прем'єр озвучив проблеми України з боргами.

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