Кордон на замку: названо кількість росіян, яких не пустили в Україну

За час воєнного стану в Україні і після нього прикордонники відмовили у в'їзді понад 2 тис. росіян, на українському кордоні потік громадян РФ помітно зменшився.

Про це розповів у ефірі ObozTV прес-секретар Держприкордонслужби України Олег Слободян. За його словами, прикордонники продовжують "здійснювати посилені заходи" щодо в'їзду на територію України іноземців, в першу чергу громадян Росії.

"Протягом періоду воєнного стану ми не пустили на територію України понад 1650 громадян РФ. Після зняття воєнного стану на сьогодні така кількість росіян — близько 800", — повідомив він.

"Заходи тривають, і ми спостерігаємо зменшення рівня громадян РФ, які їдуть до України. Переважно це етнічні українці або аполітичні люди, які їдуть з культурною метою або з метою участі у спортивних заходах", — додав Слободян.

Також представник Держприкордонслужби нагадав, що відомство здійснює збір відбитків пальців на кордоні з початку 2018 року. За цей час понад 650 тис. іноземців надали свої біометричні дані, і майже півмільйона з цього числа — громадяни Росії.

expres.online

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін допустив введення в майбутньому біометричного візового режиму з Російською Федерацією.

Зазначимо, що на час воєнного стану в десяти областях, що тривав з 26 листопада до 26 грудня, Україна частково заборонила в'їзд чоловікам від 16 до 60 років з території Росії. Таке обмеження було продовжене і після закінчення ВС.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.