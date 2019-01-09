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Кордон на замку: названо кількість росіян, яких не пустили в Україну

1.1тЧитати матеріал російською

За час воєнного стану в Україні і після нього прикордонники відмовили у в'їзді понад 2 тис. росіян, на українському кордоні потік громадян РФ помітно зменшився.

Про це розповів у ефірі ObozTV прес-секретар Держприкордонслужби України Олег Слободян. За його словами, прикордонники продовжують "здійснювати посилені заходи" щодо в'їзду на територію України іноземців, в першу чергу громадян Росії.

"Протягом періоду воєнного стану ми не пустили на територію України понад 1650 громадян РФ. Після зняття воєнного стану на сьогодні така кількість росіян — близько 800", — повідомив він.

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"Заходи тривають, і ми спостерігаємо зменшення рівня громадян РФ, які їдуть до України. Переважно це етнічні українці або аполітичні люди, які їдуть з культурною метою або з метою участі у спортивних заходах", — додав Слободян.

Також представник Держприкордонслужби нагадав, що відомство здійснює збір відбитків пальців на кордоні з початку 2018 року. За цей час понад 650 тис. іноземців надали свої біометричні дані, і майже півмільйона з цього числа — громадяни Росії.

Кордон на замку: названо кількість росіян, яких не пустили в Україну

expres.online

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін допустив введення в майбутньому біометричного візового режиму з Російською Федерацією.

Зазначимо, що на час воєнного стану в десяти областях, що тривав з 26 листопада до 26 грудня, Україна частково заборонила в'їзд чоловікам від 16 до 60 років з території Росії. Таке обмеження було продовжене і після закінчення ВС.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійсько-український конфлікт
Особа
Олег Слободян
Місце
Україна
Теги
Державна прикордонна служба УкраїниприкордонникиДержприкордонслужба
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Попыталась недавно буряццкая танковая дивизия пойти походом на Киев - а им пограничники отказали во въезде на три года. Теперь три года страна может спать спокойно!
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