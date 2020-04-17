"Корабель "Слуга народу" хочуть потопити!" Зеленський поскаржився на акул у Раді

Світлана Гудкова Політика 21:59, 17.04.2020 Оновлено: 22:09, 17.04.2020

У Верховній Раді ходять потопити президентську фракцію "Слуга народу".

Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи чутки про розкол партії.

"Цей корабель під назвою "Слуга народу" – все залежить від нього. Я дав їм можливість. Якщо вони хочуть йти вперед – вони підуть. Але багато в цьому океані акул, багато людей плаває. І дуже хочуть домовитися з новою командою. Люди різні. Всі хочуть, щоб цей корабель потонув. У Раді більшість хочуть", –– сказав президент.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, більше половини населення України вважає, що країна рухається в неправильному напрямку, в результаті чого рейтинг "Слуги народу" остаточно впав по всій країні.

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