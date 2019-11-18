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18 листопада • оновлено в 12:40
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"Конвульсії Труби!" У Порошенка відреагували на "підозру" ДБР

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Так звана "підозра", яка з'явилася у Telegram-каналі заступника глави адміністрації Януковича Андрія Портнова, проти п'ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка є російським замовленням на завдання шкоди репутації політика.

Про це заявили у пресслужбі Порошенка. Крім того, там вважають, що так звана "підозра" є спробою перешкодити п'ятому президентові провести ряд зустрічей з іноземними лідерами на саміті Європейської народної партії у Хорватії та на безпековому форумі в Галіфаксі (Канада).

"З останніх сил чіпляючись за крісло, що швидко вислизає, Директор ДБР Роман Труба викинув останній козир – проект повідомлення про підозру п’ятому президенту України", – зазначили у пресслужбі Порошенка.

Петро Порошенко, Роман Труба

Петро Порошенко, Роман Труба

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"Поспіх Труби і його наставника Портнова обумовлений не тільки близьким звільненням керівника ДБР. Адже 15 листопада Шевченківський суд зобов’язав ДБР розглянути клопотання про закриття саме цього провадження.

І конвульсії Труби – всього лише спроба ухилитися від виконання судового рішення", – сказано у заяві пресслужби.

Постанова суду

Постанова суду

Постанова суду

Постанова суду

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов Гліб Іванов
Особи
Петро Порошенко Роман Труба
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Труба --- тебе труба .
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