"Конвульсії Труби!" У Порошенка відреагували на "підозру" ДБР

Так звана "підозра", яка з'явилася у Telegram-каналі заступника глави адміністрації Януковича Андрія Портнова, проти п'ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка є російським замовленням на завдання шкоди репутації політика.
Про це заявили у пресслужбі Порошенка. Крім того, там вважають, що так звана "підозра" є спробою перешкодити п'ятому президентові провести ряд зустрічей з іноземними лідерами на саміті Європейської народної партії у Хорватії та на безпековому форумі в Галіфаксі (Канада).
"З останніх сил чіпляючись за крісло, що швидко вислизає, Директор ДБР Роман Труба викинув останній козир – проект повідомлення про підозру п’ятому президенту України", – зазначили у пресслужбі Порошенка.
Петро Порошенко, Роман Труба
"Поспіх Труби і його наставника Портнова обумовлений не тільки близьким звільненням керівника ДБР. Адже 15 листопада Шевченківський суд зобов’язав ДБР розглянути клопотання про закриття саме цього провадження.
І конвульсії Труби – всього лише спроба ухилитися від виконання судового рішення", – сказано у заяві пресслужби.
Постанова суду
Постанова суду
Як повідомляв OBOZREVATEL:
перший заступник голови Державного бюро розслідувань Ольга Варченко публічно заявила, що Труба порушує закон і узурповує владу.
Керуючий партнер адвокатської об'єднання "Головань і партнери" Ігор Головань припустив, що ДБР розсекречує свої таємниці стороннім людям, а також що бюро використовується в інтересах країни-агресора Росії та її агентів.
Пізніше партія "ЄС" вимагала від директора Труби припинити політичні переслідування.
Згодом Труба зізнався у "зливі" інформації з ДБР.
У мережі з'явився повний текст постанови Шевченківського райсуду Києва про допит директора ДБР Романа Труби та юриста Андрія Портнова.
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