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3 грудня • оновлено в 20:38
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"Концерт органів влади": "слуга народу" розповів про унікальний шанс для України

2.1т
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Наймолодший депутат Ради IX скликання від президентської партії "Слуги народу" Святослав Юраш заявив, що команда Зеленського будує зовнішню політику України. Водночас монобільшість не дає втручатися в цей процес представникам опозиції.

Так українці отримали шанс подивитися "концерт органів влади". Такою думкою він поділився в інтерв'ю "апостроф".

Зокрема Юраш відповів на запитання про те, як саме партія вибирала заміну скандальному депутату Богдану Яременку, який очолював Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці. І чому не розглядала як компроміс кандидатів від опозиції.

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Святослав Юраш

Святослав Юраш

BBC Україна

"Здавати ці позиції було б складно, враховуючи також і непростий "нормандський процес". До того ж дуже важливо, щоб була синергія між президентом і парламентом", – сказав нардеп.

Також він зазначив, що Україна вже мала достатньо парламентів, які воювали з президентами і урядом.

"А зараз маємо перший в історії шанс на концерт органів влади – щоб і президент, і Кабмін, і парламент працювали у синергії", – заявив Юраш.

За його словами, ця синергія набагато більша, ніж вона виглядає з боку "медійних вибухів". Отже, "підривати" її було б неправильно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, посаду голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці, замість скандального Богдана Яременка, обійняла нардепка від "Слуги народу", глава української делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько.

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Автор
Марта Рок
Тема
Секс-скандали в Верховній Раді України
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу депутат
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