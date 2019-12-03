"Концерт органів влади": "слуга народу" розповів про унікальний шанс для України

Наймолодший депутат Ради IX скликання від президентської партії "Слуги народу" Святослав Юраш заявив, що команда Зеленського будує зовнішню політику України. Водночас монобільшість не дає втручатися в цей процес представникам опозиції.

Так українці отримали шанс подивитися "концерт органів влади". Такою думкою він поділився в інтерв'ю "апостроф".

Зокрема Юраш відповів на запитання про те, як саме партія вибирала заміну скандальному депутату Богдану Яременку, який очолював Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці. І чому не розглядала як компроміс кандидатів від опозиції.

Святослав Юраш BBC Україна

"Здавати ці позиції було б складно, враховуючи також і непростий "нормандський процес". До того ж дуже важливо, щоб була синергія між президентом і парламентом", – сказав нардеп.

Також він зазначив, що Україна вже мала достатньо парламентів, які воювали з президентами і урядом.

"А зараз маємо перший в історії шанс на концерт органів влади – щоб і президент, і Кабмін, і парламент працювали у синергії", – заявив Юраш.

За його словами, ця синергія набагато більша, ніж вона виглядає з боку "медійних вибухів". Отже, "підривати" її було б неправильно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, посаду голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці, замість скандального Богдана Яременка, обійняла нардепка від "Слуги народу", глава української делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько.

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