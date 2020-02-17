Контроль кордону з РФ: у Путіна запропонували Україні домовлятися з терористами

Україні необхідно домовлятися з терористами щодо спільного патрулювання кордону з Росією.

З такою заявою у відповідь на ініціативу президента України Володимира Зеленського 17 лютого виступив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає УНІАН.

Пєсков відповів на ініціативу Зеленського

"Це нова ініціатива. Для того, щоб цю ініціативу розглядати, потрібно брати до уваги думку керівництва невизнаних республік. Щоб розуміти позицію керівництва невизнаних республік, з ними потрібно розмовляти", – заявив прес-секретар Володимира Путіна.

Пєсков звинуватив Київ у небажанні вести діалог з терористами. "Наскільки ми розуміємо, першоджерело, тобто, Київ - автор цієї ініціативи - як і раніше не проявляє готовність починати діалог з представниками невизнаних республік Донбасу", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський в Мюнхені заявив про те, що заради проведення місцевих виборів на Донбасі Україна готова піти на спільний контроль кордону з представниками окупованих районів Донбасу.

Пізніше радник секретаря РНБО Сергій Сивохо анонсував старт переговорів з терористами. На 19 лютого заплановано ініціатива влади під назвою "Національна платформа примирення і єдності".

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