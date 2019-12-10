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10 грудня • оновлено в 13:37
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Контроль кордону на Донбасі: Аваков заговорив про компроміс із ОРДЛО

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Поліція України займе території окремих районів Донецької та Луганської областей після їхньої повної деокупації та виведення звідти всіх незаконних збройних угруповань. Однак вона зможе співпрацювати при патрулюванні з "представниками територіальних громад".

Таку заяву у коментарі "Громадському" зробив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На уточнювальне запитання, чи йдеться про спільне патрулювання з так званою "народною міліцією" терористів, яка зараз має контроль на окупованих територіях, Аваков повторив свою тезу. "Я ж вам сказав – територіальних громад", – наголосив глава МВС.

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Арсен Аваков

Арсен Аваков

"Українська правда"

"Це дуже важкий перехідний період, він триватиме пів року чи навіть рік, але ми готові пройти. Але це буде потім, коли всі з усім погодяться, а поки ми бачимо, що Путін не готовий повернути нам кордон", – додав Аваков.

Він також припустив, що Україна може погодитися на компроміс у питанні контролю над кордоном і отримати його "не за місяць до місцевих виборів, а, наприклад, за два дні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кулуарах "нормандського саміту" з'явилася інформація, що президент РФ Володимир Путін наполягав спершу на проведенні виборів на Донбасі, і лише потім – повернення Україні контролю над кордоном. Однак президент України Володимир Зеленський не погодився з такою пропозицією.

Раніше глава української держави вже заявляв про те, що проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей стане можливим тільки тоді, коли Україна буде повністю контролювати кордон з Росією.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Аваков бpeдит. (1) Пoлицией Укpaины на тeppитории Дон-басса будут бoйцы нapoдного опoлчeния; (2) Пepeдача контpoля над гpaницей начинается (a не зaкaнчивaeтся) на слeдyющий день пocле выбopoв, а заканчивается пepeдача контроля над гpaницей в момент окончательного ypeгулирования (3) нигде не пpoписано, кто именно от имени Укpaины получает этот контpoль над границей - скорее всего, его получит особый Дoнeцкий пoгpaничный отpяд, состоящий из бoйцов нapoдного oпoлчeния.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А кто сказал что границу должны получить до выборов, где такое прописано, откуда эти фантазии?!
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Plotnikov Alex, Аваков так и не прочел итоговое коммюнике.
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Santi Amonito
Santi Amonito
После гона всех "ихтамнетов" и своры к@цапских прихвостней за эрэфийсий поребрик никаких "представников територіальних громад" уже не будет априори. Поэтому и "патрулювання" никакого не будет, как и "лугандона".
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