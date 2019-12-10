Контроль кордону на Донбасі: Аваков заговорив про компроміс із ОРДЛО

Поліція України займе території окремих районів Донецької та Луганської областей після їхньої повної деокупації та виведення звідти всіх незаконних збройних угруповань. Однак вона зможе співпрацювати при патрулюванні з "представниками територіальних громад".

Таку заяву у коментарі "Громадському" зробив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На уточнювальне запитання, чи йдеться про спільне патрулювання з так званою "народною міліцією" терористів, яка зараз має контроль на окупованих територіях, Аваков повторив свою тезу. "Я ж вам сказав – територіальних громад", – наголосив глава МВС.

Арсен Аваков "Українська правда"

"Це дуже важкий перехідний період, він триватиме пів року чи навіть рік, але ми готові пройти. Але це буде потім, коли всі з усім погодяться, а поки ми бачимо, що Путін не готовий повернути нам кордон", – додав Аваков.

Він також припустив, що Україна може погодитися на компроміс у питанні контролю над кордоном і отримати його "не за місяць до місцевих виборів, а, наприклад, за два дні".

Глава МВС Аваков рассказал про плани относительно роботи полиции на теріторіях Донбасу, Які ма ють звільніті від бойовіків pic.twitter.com/XnUpPKNxK4 – hromadske (@HromadskeUA) December 10, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кулуарах "нормандського саміту" з'явилася інформація, що президент РФ Володимир Путін наполягав спершу на проведенні виборів на Донбасі, і лише потім – повернення Україні контролю над кордоном. Однак президент України Володимир Зеленський не погодився з такою пропозицією.

Раніше глава української держави вже заявляв про те, що проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей стане можливим тільки тоді, коли Україна буде повністю контролювати кордон з Росією.

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