Контактів між Зеленським і Лукашенком немає і вони не плануються, – Кулеба

Президент України Володимир Зеленський не зв'язувався з Олександром Лукашенком, який займав пост президента Білорусі протягом п'яти термінів поспіль, після проведених у республіці виборів і не планує це робити.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами глави держав останній раз спілкувалися до виборів в Білорусі.

"Після виборів контактів між ними не було. Президент України прокоментував нещодавно ситуацію і висловився щодо необхідності проведення повторних виборів. Після цього МЗС Білорусі відповіло, а ми відповідно вдарили у відповідь... Контактів між президентами немає і вони не плануються", - сказав Кулеба.

Він також розповів про те, як Київ офіційно відреагував на події, що відбуваються в Білорусі, дорікнувши журналістів в тому, що вони не досить висвітлили цю реакцію.

"Як тільки білоруська влада застосувала насильство до мирних протестувальників, я особисто ініціював тристоронню заяву міністрів закордонних справ "Люблінського трикутника", – Польщі, Литви, України – в якій ми засудили це насильство і дуже чітко висловилися про необхідність національного діалогу", – повідомив глава зовнішньополітичного відомства.

Також він додав, що за цим послідувала більш розгорнута заява МЗС України, що розділяє позицію Європейського союзу.

"Ми приєдналися до заяви ЄС, як тільки вона стала відкритою до приєднання. І це проблема журналістів, що вони про це не знали", – сказав дипломат.

Також він підкреслив, що Україна зробила те, що не зробила жодна країна – викликала свого посла в Білорусі на консультації. За словами Кулеби, це був "жорсткий" дипломатичний крок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерство закордонних справ України вперше викликало українського посла в Білорусі Ігоря Кизима до Києва, щоб провести консультації і оцінити перспективи відносин між країнами.

Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, повинен мати сміливість призначити нові вибори в країні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський засудив застосування сили до громадян Білорусі, які вийшли на протести проти чинної влади. Зеленський зазначив, що подібні методи неприпустимі по відношенню до власного народу.