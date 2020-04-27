Консультативній раді з ОРДЛО придумали альтернативу: у чому план

У Громадській раді Міністерства закордонних справ України запропонували альтернативу Консультативній раді c ОРДЛО без представників терористичних "Л/ДНР".

Деталі плану розповів у ефірі Громадського радіо заступник голови ради, військовий експерт Михайло Самусь.

"Альтернативна Консультативна рада має на меті продовжити дискусію навколо питання. Не можна знімати з обговорення питання продовження Мінських переговорів. Ми написали заяву, щоби спробувати розставити червоні лінії та запропонувати альтернативний варіант. Консультативну раду створюватимуть із представників України, представників окупованих територій (відібраних в України,зокрема з-поміж тимчасово переміщених осіб)", – поділився Самусь.

Консультативній раді з ОРДЛО придумали альтернативу

За його словами, за умовами Мінських домовленостей Україна рухається до Придністровського сценарію і ми вже ведемо прямі переговори з маріонетками.

Самусь озвучив 3 варіанти дій:

Діяти за Мінськими домовленостями. Тоді Росія уникне відповідальності за те, що накоїла на Донбасі.

Вийти з Мінських домовленостей.

Продовжувати процес, вести і намагатися змінити Мінські домовленості.

Також він додав, що головною проблемою Мінських домовленостей є те, що Росія не називається взагалі.

"Ми пропонуємо взяти ініціативу у свої руки. Ця рада, яка була створена у березні, була написана в Москві. Ми пропонуємо взяти ініціативну на себе", – підсумував Самусь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр реінтеграції та представник України в ТКГ Олексій Резніков заявив, що у форматі Консультативної ради з ОРДЛО, що викликав скандал серед політикуму, переговори з терористами вестися не будуть.