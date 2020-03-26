Консультативна рада України і ОРДЛО: хто до неї увійде

Україна розглядає можливість створення консультативної ради, куди увійдуть представники окупованих районів Донецької та Луганської областей, які не належать до керівництва "Л/ДНР".

Про це в ефірі ObozTV розповіла народна депутатка України від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук. За її словами, створення такої ради є зобов'язанням України в рамках Мінських угод.

"Рада насправді може бути створена. Політична підгрупа Мінської тристоронньої переговорної групи напрацьовує механізми такого створення. Ми дійсно маємо угоди, в яких у трьох пунктах передбачені такі переговори з представниками ОРДЛО. Якщо я правильно пам'ятаю, це пункт 9, 11 і 12. Сьогодні напрацьовується механізм створення такої можливої ради", – повідомила Верещук.

Нардепка нагадала, що представники ОРДЛО "і так з першого дня створення Мінського формату присутні і обговорюють ті чи інші питання на тристоронніх контактних переговорах".

"Я читала у пресі, наприклад, що це суб'єктивізує терористів, бойовиків, що це надасть їм юридичні підстави, що вони будуть ледве не учасниками процесу. Я хочу всім тим, хто це говорить і пише, нагадати, що представники ОРДЛО є підписантами Мінських угод, там стоять їхні прізвища як учасників Тристоронньої контактної групи. Але навіть без цього вони постійно з першого дня створення Мінського формату присутні і обговорюють ті чи інші питання на тристоронніх контактних переговорах", – заявила "слуга народу".

Верещук наголосила, що до консультативної ради від ОРДЛО повинні увійти "представники громади" Донбасу, які не перебувають у керівництві чи військових угрупованнях "Л/ДНР", а також внутрішньо переміщені особи.

За її словами, до складу ради допускатимуть людей, "які не будуть визнаними бойовиками, що засуджені в Україні за злочини або перебувають під слідством, які не обійматимуть квазіполітичних посад, не є представниками невизнаних республік "Л/ДНР".

Нардепка уточнила, що рада матиме лише рекомендаційний характер: "Це точно не буде вказівкою до дії, до справи, не матиме жодних формальних юридичних ознак".

"Є вже певна пропозиція української сторони щодо механізму відбору до ради, чекаємо на пропозиції Франції, Німеччини та ОБСЄ", – додала вона.

gazeta.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську на зустрічі 11 березня домовилися про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО. У протоколах Росія у статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

54 нардепи від "Слуги народу" виступили проти створення консультативного органу з ОРДЛО.

25 березня на засіданні ТКГ у Мінську планувалося підписання документа про створення консультативної ради, однак через карантин підписання було перенесене.

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