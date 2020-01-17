"Конституція ні до чого!" Арахамія висловився про заяву Гончарука не до Ради

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає нормальним те, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав заяву про відставку президенту Володимиру Зеленському, а не до Верховної Ради, як передбачено законодавством.

Думкою щодо ситуації зі звільненням прем’єра він поділився із журналістами у кулуарах парламенту, передає LB.ua (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Це про відносини президента і прем'єра, і ми поки що стоїмо "збоку" від цього процесу", – сказав він.

Арахамія пояснив, чому Гончарук подав заяву президенту, а не до Верховної Ради

За його словами, незважаючи на те, що Україна парламентсько-президентська республіка, парламент все ж контролює партія глави держави.

"Є президент, у нього є питання з прем'єром, і ми підтримуватимемо – як монобільшість і як представники партії президента – позицію президента щодо цього", – наголосив він.

Нардеп також відкинув зауваження про те, що згідно із Конституцією рішення про відставку Кабміну ухвалює винятково Верховна Рада.

"До чого тут Конституція? Я кажу як голова фракції: ми – партія президента і підтримуємо рішення президента в цьому питанні", – повторюючи, відказав Арахамія.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!