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17 січня • оновлено в 17:45
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"Конституція ні до чого!" Арахамія висловився про заяву Гончарука не до Ради

1.9т
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Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає нормальним те, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав заяву про відставку президенту Володимиру Зеленському, а не до Верховної Ради, як передбачено законодавством.

Думкою щодо ситуації зі звільненням прем’єра він поділився із журналістами у кулуарах парламенту, передає LB.ua (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Це про відносини президента і прем'єра, і ми поки що стоїмо "збоку" від цього процесу", – сказав він.

Арахамія пояснив, чому Гончарук подав заяву президенту, а не до Верховної Ради

Арахамія пояснив, чому Гончарук подав заяву президенту, а не до Верховної Ради

За його словами, незважаючи на те, що Україна парламентсько-президентська республіка, парламент все ж контролює партія глави держави.

"Є президент, у нього є питання з прем'єром, і ми підтримуватимемо – як монобільшість і як представники партії президента – позицію президента щодо цього", – наголосив він.

Нардеп також відкинув зауваження про те, що згідно із Конституцією рішення про відставку Кабміну ухвалює винятково Верховна Рада.

"До чого тут Конституція? Я кажу як голова фракції: ми – партія президента і підтримуємо рішення президента в цьому питанні", – повторюючи, відказав Арахамія.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • в мережі опублікували аудіо розмов нібито глави Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні та економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.

  • У розмові Гончарук несхвально відгукувався про президента, а також дав зрозуміти, що у влади немає бачення економічного курсу країни.

  • Пізніше в інтернеті опинилася і друга частина розмови. У ній нібито прем'єр каже, що уповільнення економічного зростання створює у президента відчуття неконтрольованості ситуації.

  • Згодом був оприлюднений третій запис із розмовою Гончарука, міністерки фінансів Оксани Маркарової та двох заступників глави Національного банку – Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба.

  • У бесіді йшлося про ревальвацію гривні до 20 грн/$ та економічну стратегію розвитку України, де пролунала пропозиція: "А давайте будемо щось робити!"

  • Як з'ясували журналісти, розмова могла бути записана на зустрічі у форматі "на каву", що відбулася 16 грудня 2019 року.

  • У ЗМІ тим часом почали з'являтися дані нібито про те, що Гончарук скоро піде з посади. Зазначається, що прем'єр вже міг написати заяву про відставку, яку підпишуть "будь-якої хвилини".

  • Однак незабаром з'явилося офіційне спростування Кабміну.

  • Сам Гончарук не підтвердив і не спростував, що голос на записах належить йому. Натомість прем'єр заявив про цілеспрямовану кампанію проти уряду.

  • Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському із правом внести до парламенту.

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Автор
Марта Рок
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особи
Володимир Зеленський Олексій Гончарук Давид Арахамія
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Нагадую пану Арахамія, що "Слуга народу" - це політична партія України, а не Президента.
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россия москва
россия москва
какая конституция может быть в не.дос.тра.не? из-за океана пришлют методичку, по ней и живите.
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