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"Конституція буде змінена!" У Зеленського розповіли, що винесуть на референдум

61.1тЧитати матеріал російською

У команді президента Володимира Зеленського мають намір змінити Конституцію України.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

"Конституція буде змінена, але чи буде вона змінена в якійсь частині або ж в цілому, можливо, на референдумі – все це питання дискусії. Ми збираємося відновити конституційну комісію, тому що президент і влада повинні задавати напрямок, а саме професіонали повинні формувати структуру і логіку", – заявив він.

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Стефанчук зазначив, що перші зміни основного закону України торкнутися розділу про права та свободи громадян.

"Там маса декларативних прав, які абсолютно не мають ні механізму реалізації, ні механізму захисту цих прав. Це треба міняти. Наша ідеологія в цілому – залишити за державою сервісні функції, це і є лібертаріанство в нашому розумінні. Наша мета – українська ліберальна економіка" , – пояснив він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня президент України Володимир Зеленський призначив своїм радником і представником у Верховній Раді Руслана Стефанчука.

Раніше Стефанчук заявив, що на всеукраїнський референдум необхідно виносити питання, які об'єднують громадян, а не призводять до розбіжностей в суспільстві.

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Особи
Руслан СтефанчукВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Збіговисько пи...дунів, пробачте - демагогів! Вільна економіка будується спочатку через протекціонізм та створення розвиненої внутрішньої інфраструктури. А звичайне скасування бар'єрів у кволій українській економіці просто змете її, як змело половину європейської економіки у 18-у сторіччі через фрітредерські новації та захоплення. Крім того, зепоц хоче повноваження рудого пацюка отримати? Урівноважені можливості президента, прем'єра та парламенту його не влаштовують? Тоді на...уй у Ростов.
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Kindness Nelly
Kindness Nelly
Владі, насамперед, необхідно виконувати Конституцію, а не міняти її як онучі.
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Эти ребята могут заделать ТАКУЮ Конституцию, что не только черт о неё рога поломает, но она с каждого сделает бифштекс. Они ведь бо-о-ольшие конституционисты.
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