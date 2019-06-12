"Конституція буде змінена!" У Зеленського розповіли, що винесуть на референдум

У команді президента Володимира Зеленського мають намір змінити Конституцію України.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

"Конституція буде змінена, але чи буде вона змінена в якійсь частині або ж в цілому, можливо, на референдумі – все це питання дискусії. Ми збираємося відновити конституційну комісію, тому що президент і влада повинні задавати напрямок, а саме професіонали повинні формувати структуру і логіку", – заявив він.

Стефанчук зазначив, що перші зміни основного закону України торкнутися розділу про права та свободи громадян.

"Там маса декларативних прав, які абсолютно не мають ні механізму реалізації, ні механізму захисту цих прав. Це треба міняти. Наша ідеологія в цілому – залишити за державою сервісні функції, це і є лібертаріанство в нашому розумінні. Наша мета – українська ліберальна економіка" , – пояснив він.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня президент України Володимир Зеленський призначив своїм радником і представником у Верховній Раді Руслана Стефанчука.

Раніше Стефанчук заявив, що на всеукраїнський референдум необхідно виносити питання, які об'єднують громадян, а не призводять до розбіжностей в суспільстві.

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