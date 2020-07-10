Конституційний суд повинен захистити Основний закон, – Новинський

Конституційний суд повинен забезпечити верховенство Основного Закону щодо мовного питання.

Про це під час відкритого пленарного засідання Великої палати Конституційного Суду України, присвяченого розгляду конституційного подання 51 народного депутата України щодо відповідності Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" заявив народний депутат України, член парламентського комітету з прав людини і реінтеграції Донбасу Вадим Новинський, який виступив ініціатором цього конституційного подання разом з народним депутатом ВР восьмого скликання Олександром Долженковим.

"Україна – історично багатонаціональна, багатоконфесійна і багатомовна держава. На її території приживання понад сто тридцять національностей, що говорять на більш ніж вісімдесяти мовах. Мультикультурність і багатомовність є невід'ємними ознаками народу України і складають його ідентичність. Тому і державна мовна політика покликана бути відображенням цієї реальності . Як показує досвід Канади, Швейцарії, Фінляндії, Бельгії, в демократичній правовій багатонаціональній і багатомовній державі культурний плюралізм і багатомовність – це основи їх ідентичності і мощі. Ідея єдності в різноманітності дозволила вижити й зміцніти невеликій за розмірами Швейцарії", – сказав він.

На переконання Новинського, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", не створює можливості одночасного функціонування державного і всебічного розвитку і існування мов національних меншин, навпаки, дискримінує громадян за мовною ознакою.

"Приписи закону створюють нерівні умови для різних мов, і, зокрема, російської, чим стикаються україно- та російськомовні громадяни України. Це неприпустимо. Підкреслю: замість того, щоб врегулювати суспільні відносини в галузі мовної політики, закон став причиною соціальних конфліктів", – заявив Новинський.

Він нагадав, що абсолютна більшість громадян України підтримує статус української як державної мови. Цей громадський консенсус знайшов відображення в статті 10 Конституції України. Ця ж стаття визначає російську мову як мову національної меншини. Але рідною російську вважає не менше 30% громадян.

"І тільки половина з них – етнічні росіяни, решта – представники інших національностей, більшість з яких етнічні українці. Право говорити рідною мовою дарується нам Богом від народження, а не надається державою. Дійсно, юридичного поняття "російськомовні українці" немає, а громадяни тобто, і їх права повинні бути захищені, і ми просимо Конституційний Суд встановити істину і захистити Конституцію", – сказав він.