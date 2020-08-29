Конституційний суд не мав права розглядати указ про призначення Ситника, – Лещенко

Конституційний суд України не мав права розглядати указ президента про призначення Артема Ситника головою НАБУ.

Як заявив у Telegram колишній народний депутат, член наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця" Сергій Лещенко, це був акт індивідуальної дії, застосовувався одноразово і після реалізації (призначення Ситника) вичерпав свою дію.

"Ця позиція зафіксована в рішенні Конституційного суду за 2008 рік. У зв'язку з цим рішення щодо Ситника є єдиним у своєму роді в історії України, що суперечить попереднім рішенням КС, що вказує на його замовний характер", – зазначив він.

Він навів уривок із рішення КС, в якому йдеться, що у зв'язку з вичерпанням своєї дії зазначений указ не може бути об’єктом конституційного контролю. Отже, питання щодо його конституційності не належить до повноважень Конституційного суду.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Конституційний суд України визнав, що указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро є неконституційним. Відповідне рішення було ухвалено 28 серпня.