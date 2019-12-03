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3 грудня • оновлено в 14:20
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Чи зможе Зеленський закінчити війну: міжнародник спрогнозував результати зустрічі з Путіним

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На саміті в "нормандському форматі" президенти України та Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін обговорять тему розведення військ і обміну полоненими, енергетичні та економічні питання, але щодо Донбасу та Криму прориву не буде, впевнений експерт-міжнародник Андрій Бузаров.

У коментарі OBOZREVATEL він зазначив, що на двосторонній зустрічі підніматиметься весь спектр російсько-українських відносин.

Володимир Путін та Володимир Зеленський

Володимир Путін та Володимир Зеленський

"Що стосується Донбасу, тут, звісно, пробуватимуть домовлятися про необхідність продовження розведення військ і обміну полоненими. Якщо говорити про економічні відносини, то я не виключаю, що в рамках двосторонньої зустрічі буде підніматися весь спектр російсько-українських відносин. Звісно, постане тема газового контракту, і я схиляюся до того, що буде на рік пролонговано чинний договір. Питання енергетичної сфери також обговорять, і це не тільки газ, а й імпорт електроенергії", – сказав він.

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"Можливо, будуть досягнуті якісь угоди, пов'язані з частковим поліпшенням гуманітарних відносин між країнами, зокрема й економічних", – додав Бузаров.

Міжнародник сумнівається, що на зустрічі "нормандської четвірки" постануть питання особливого статусу, амністії, місцевих виборів тощо.

"Решта ж тем, як-от виведення російських військ із Донбасу, анексія Криму та інші, тут явно ніякого консенсусу не буде. Прориву щодо Донбасу та Криму я б не чекав. Але сам факт зустрічі і спроби стабілізації відносин – це плюс", – стверджує він, припускаючи, що протягом року ймовірно буде нова зустріч, яка може відбутися як у рамках "нормандського формату", так і двосторонньо.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Ексклюзив
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Андрій Бузаров
Місце
Україна
Теги
Крим Донбас нормандський формат
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
вы разве не понимаете, что России легче уничтожить украинскую государственность, чем отдать русский Крым?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Тема Крыма закрыта навсегда. Точка.
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