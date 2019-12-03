Чи зможе Зеленський закінчити війну: міжнародник спрогнозував результати зустрічі з Путіним

На саміті в "нормандському форматі" президенти України та Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін обговорять тему розведення військ і обміну полоненими, енергетичні та економічні питання, але щодо Донбасу та Криму прориву не буде, впевнений експерт-міжнародник Андрій Бузаров.

У коментарі OBOZREVATEL він зазначив, що на двосторонній зустрічі підніматиметься весь спектр російсько-українських відносин.

Володимир Путін та Володимир Зеленський

"Що стосується Донбасу, тут, звісно, пробуватимуть домовлятися про необхідність продовження розведення військ і обміну полоненими. Якщо говорити про економічні відносини, то я не виключаю, що в рамках двосторонньої зустрічі буде підніматися весь спектр російсько-українських відносин. Звісно, постане тема газового контракту, і я схиляюся до того, що буде на рік пролонговано чинний договір. Питання енергетичної сфери також обговорять, і це не тільки газ, а й імпорт електроенергії", – сказав він.

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"Можливо, будуть досягнуті якісь угоди, пов'язані з частковим поліпшенням гуманітарних відносин між країнами, зокрема й економічних", – додав Бузаров.

Міжнародник сумнівається, що на зустрічі "нормандської четвірки" постануть питання особливого статусу, амністії, місцевих виборів тощо.

"Решта ж тем, як-от виведення російських військ із Донбасу, анексія Криму та інші, тут явно ніякого консенсусу не буде. Прориву щодо Донбасу та Криму я б не чекав. Але сам факт зустрічі і спроби стабілізації відносин – це плюс", – стверджує він, припускаючи, що протягом року ймовірно буде нова зустріч, яка може відбутися як у рамках "нормандського формату", так і двосторонньо.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 листопада пресслужба Офісу президента України повідомила, що саміт у "нормандському форматі", в рамках якого мають зустрітися президенти Росії та України Володимир Путін і Володимир Зеленський, відбудеться 9 грудня у Парижі.

Президент України сказав, що на саміті планує порушувати питання конкретних термінів деокупації Донбасу і сподівається домовитися з Росією.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Україна може зіткнутися з непередбачуваними наслідками, якщо під час зустрічі вирішить замінити Мінські домовленості на щось інше.

Саміт у "нормандському форматі", запланований на 9 грудня у Парижі (Франція), відбудеться в Єлисейському палаці. Він розпочнеться у перші години після полудня і завершиться ввечері.

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