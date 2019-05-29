Кононенко вийшов з партії Порошенка

Ігор Кононенко оголосив про вихід з партії Блок Петра Порошенка "Солідарність".

Про це він повідомив в середу, 29 травня, на своїй сторінці в Facebook, заявивши, що "вирішив поступитися своїм місцем у партійному списку новим політикам, біографія яких буде писатися на чистому аркуші".

"Повністю поділяю прагнення партії "Європейська солідарність" бачити незалежну, економічно процвітаючу Україну у вільній сім'ї європейських націй", - написав Кононенко.

"Також хочу дати можливість проявити себе молодим партійцям, тому залишаю партійні посади - це мій особистий внесок у створення "соціальних ліфтів" в Україні", - сказано в повідомленні.

Ігор Кононенко прес-служба БПП

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні з БПП вийшов також народний депутат Олександр Грановський. Він вирішив почати самостійну політичну кар'єру.

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