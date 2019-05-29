Кононенко вийшов з партії Порошенка

Ігор Кононенко оголосив про вихід з партії Блок Петра Порошенка "Солідарність".
Про це він повідомив в середу, 29 травня, на своїй сторінці в Facebook, заявивши, що "вирішив поступитися своїм місцем у партійному списку новим політикам, біографія яких буде писатися на чистому аркуші".
"Повністю поділяю прагнення партії "Європейська солідарність" бачити незалежну, економічно процвітаючу Україну у вільній сім'ї європейських націй", - написав Кононенко.
"Також хочу дати можливість проявити себе молодим партійцям, тому залишаю партійні посади - це мій особистий внесок у створення "соціальних ліфтів" в Україні", - сказано в повідомленні.
Ігор Кононенко
прес-служба БПП
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні з БПП вийшов також народний депутат Олександр Грановський. Він вирішив почати самостійну політичну кар'єру.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram