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/Політика

Кононенко вийшов з партії Порошенка

2.7тЧитати матеріал російською

Ігор Кононенко оголосив про вихід з партії Блок Петра Порошенка "Солідарність".

Про це він повідомив в середу, 29 травня, на своїй сторінці в Facebook, заявивши, що "вирішив поступитися своїм місцем у партійному списку новим політикам, біографія яких буде писатися на чистому аркуші".

"Повністю поділяю прагнення партії "Європейська солідарність" бачити незалежну, економічно процвітаючу Україну у вільній сім'ї європейських націй", - написав Кононенко.

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"Також хочу дати можливість проявити себе молодим партійцям, тому залишаю партійні посади - це мій особистий внесок у створення "соціальних ліфтів" в Україні", - сказано в повідомленні.

Ігор Кононенко

Ігор Кононенко

прес-служба БПП

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні з БПП вийшов також народний депутат Олександр Грановський. Він вирішив почати самостійну політичну кар'єру.

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Особи
Ігор КононенкоПетро Порошенко
Місце
Україна
Теги
БППВерховна Рада України
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Ковалёва Людмила
Ковалёва Людмила
Моя 6лaгoдарнoсть вceм тем, кто покaзaл мне этoт прекрaсный cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁7kw7t4 Просто пpойдя oпрос получила почти полугодовyю зapплату)) Пoльзyйтeсь, пoкa eщe ecть возможность=)
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Гармашов Владимир
Гармашов Владимир
а чего ж ты по мажеритарке лезеш?
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