Конкурент Лукашенка, який втік до України, висловився про Крим

Колишній претендент на пост президента Білорусі Валерій Цепкало заявив, що його країна дотримуватиметься міжнародних рішень щодо тимчасово окупованого Росією Криму.

В ефірі "Апостроф TV" політик сказав, що позиція Білорусі з цього питання залишиться незмінною.

"Не вести бізнес з ними, не літати туди національними авіакомпаніями. Якщо у нас є якісь судна торгові, то вони не можуть заходити до Криму. Тобто як це врегульовано міжнародними правилами, Республіка Білорусь буде підкорятися. Не відкривати філії банків там та інше", – підкреслив Цепкало.

При цьому він уточнив, що позиція Білорусі хоч і буде незмінною, але вона все ж є "позицією нейтралітету".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Валерій Цепкало виїхав в липні виїхав з Білорусі в Москву, а звідти – до Києва. Політик заявив, що покинув рідну країну через загрозу арешту.