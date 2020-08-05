Конкурент Лукашенка, який втік до України, висловився про Крим
Валерій Цепкало переконаний, що позиція Білорусі щодо Криму залишиться незмінною
На його думку, країна дотримуватиметься міжнародних рішень
Водночас він зазначив, що це "позиція нейтралітету"
Цепкало висловився про Крим.
Колишній претендент на пост президента Білорусі Валерій Цепкало заявив, що його країна дотримуватиметься міжнародних рішень щодо тимчасово окупованого Росією Криму.
В ефірі "Апостроф TV" політик сказав, що позиція Білорусі з цього питання залишиться незмінною.
"Не вести бізнес з ними, не літати туди національними авіакомпаніями. Якщо у нас є якісь судна торгові, то вони не можуть заходити до Криму. Тобто як це врегульовано міжнародними правилами, Республіка Білорусь буде підкорятися. Не відкривати філії банків там та інше", – підкреслив Цепкало.
При цьому він уточнив, що позиція Білорусі хоч і буде незмінною, але вона все ж є "позицією нейтралітету".
Як повідомляв OBOZREVATEL, Валерій Цепкало виїхав в липні виїхав з Білорусі в Москву, а звідти – до Києва. Політик заявив, що покинув рідну країну через загрозу арешту.