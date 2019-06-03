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"Конкретні пропозиції": Зеленський пояснив, як закінчить війну на Донбасі

1.6тЧитати матеріал російською

На черговому засіданні Тристоронньої контактної групи будуть озвучені конкретні пропозиції щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це під час брифінгу в Києві, 3 червня, заявив президент України Володимир Зеленський.

"У нашої групи дійсно є вже конкретні пропозиції... Хочу, щоб всі вони були визначені зрозумілими термінами виконання того чи іншого пункту", – повідомив глава держави.

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Зеленський підкреслив, що наступне засідання ТКГ пройде в середу, 5 червня.

Зазначимо, що під час брифінгу глава держави повідомив, що другий президент України Леонід Кучма знову представлятиме Україну в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Гарант додав, що зустрічався з партнерами зі США, Франції, Німеччини, з іншими партнерами з ЄС. "Ми обговорювали питання припинення війни на Донбасі. У нас є спільна позиція – це відновлення наших переговорів у "нормандському форматі". Це і розблокування мінського процесу", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук заявив про вихід із контактної групи з питань Донбасу.

Пізніше в Кремлі висловили жаль після рішення Медведчука вийти з Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу.

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Тема
мінські домовленості
Особи
Володимир ЗеленськийЛеонід КучмаВіктор Медведчук
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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