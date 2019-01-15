Конфлікт України та Угорщини: сплив скандальний слід Кремля

У конфлікті України та Угорщини на Закарпатті замішана Російська Федерація.

В організації підпалу "Товариства угорської культури" в Ужгороді брали участь європейські політики, які палко підтримують політику Кремля, написав у своєму блозі український журналіст Денис Казанський.

Він зазначив, що в Польщі були затримані виконавці, які влаштували пожежу. Під час розслідування з'ясувалося, що напад було скоєно в інтересах Росії.

"Це була провокація для погіршення українсько-угорських відносин. Це в інтересах Росії, яка зацікавлена в дестабілізації свого західного сусіда, де вже йде гібридна війна на Донбасі", – розповів представник Агентства внутрішньої безпеки Польщі, який вів справу.

На суді палії вказали на замовника злочину. Ним виявився німецький журналіст Мануель Оксенрайтер, який відомий своїми симпатіями до Росії. Крім того, Оксенрайтер працює консультантом депутата німецького парламенту Маркуса Фронмаєра з ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", яка займає відверто прокремлівську позицію, зазначив Казанський.

Мануель Оксенрайтер deniskazansky.com.ua

"Всі дії були здійснені згідно з чіткими інструкціями Мануеля Оксенрайтера. Моєї ініціативи в цьому не було. Основною метою було не розпалити міжнаціональну ворожнечу, а скомпрометувати "українських бандерівців", — заявив у суді обвинувачений у підпалі поляк Міхал Прокопович.

Казанський зазначив, що Оксенрайтер відкрито підтримує агресивну політику Кремля, окупацію Криму, буває в "республіках" на Донбасі та виступає на пропагандистських ресурсах.

При цьому сам депутат Фронмаєр також є прихильником Росії. Він одружений з росіянкою на ім'я Дар'я Цой, не раз бував в окупованому Криму, виступає за скасування санкцій проти РФ і визнання Криму російським, наголосив Казанський.

Маркус Фронмаєр deniskazansky.com.ua

"Історія з нападом на офіс закарпатських угорців доводить, що напруженість в українському суспільстві штучно нагнітається людьми з інших держав, які при цьому тісно пов'язані з Російською Федерацією", — підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у скандалі України з Угорщиною вказали на прихований нюанс.

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