Нинішня дискусія щодо Конституційного суду повертає до необхідності розширення меж значення терміну "конфлікт інтересів". Нагадаю, що цей термін в антикорупційному законодавстві означає конфлікт особи між приватним інтересом та її службовими чи представницькими повноваженнями, які можуть вплинути на неупередженність ухваленого рішення.

Вже давно очевидно, що подвійне громадянство посадовців, правоохоронців, суддів та їх сімей (Росія, Угорщина, Кіпр, Ізраїль…) є важливою складовою конфлікту інтересів і мусить не допускатися та відповідно каратися! Наявність майна та коштів у посадовців та їх сімей на, щонайменше, території країни-агресора чи в офшорних зонах є теж конфліктом інтересів й мусить призводити, як мінімум, до звільнення посадових осіб…Між іншим, активна інформаційно-рекламна кампанія НАЗК на підтримку Президента виглядає дивною, бо це точно не входить до її повноважень. А от перевірка фактів наявності майна, нерухомості, коштів у закордонних банках чи офшорах всіх можновладців – від Президента до суддів і міських голів – це їх обов‘язок, за який ми платимо їм більше 400 мільйонів бюджетних гривень у рік! А цій сфері діяльності НАЗК – цілковита тиша. Отож, необхідно розширити тлумачення “конфлікту інтересів” та невідкладно реагувати на його порушення!