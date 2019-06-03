Конфіскація без вироку: Зеленський подав у Раду законопроект щодо незаконного збагачення

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Як повідомила прес-секретар глави держави Юлія Мендель, проект також передбачає цивільну конфіскацію корупційних активів чиновників.

"Розроблений спільно з національними та іноземними експертами законопроект запроваджує новий механізм конфіскації незаконних активів посадовців – за рішенням суду у цивільному порядку без обвинувального вироку, а також повертає покарання для чиновників за незаконне збагачення – статтю Кримінального кодексу, яку в лютому 2019 року Конституційний Суд України визнав неконституційною", – написала спікер Зеленського.

Відзначається, що цивільна конфіскація допускається Директивою ЄС 2014/42/EU і застосовується у Великобританії, США, Австралії, Канаді, Швейцарії та інших країнах.

"Розгляд справ про незаконне збагачення, визнання необгрунтованими активів і їх стягнення в дохід держави пропонується віднести до юрисдикції Вищого антикорупційного суду. Це повинно стати додатковою гарантією неупередженого розгляду відповідних справ", – повідомили в прес-службі.

Також наголошується, що внесений Зеленським проект закону "значно ширший предметом регулювання і принципово відрізняється від проектів, які вже є в парламенті".

Володимир Зеленський president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Зеленський також вніс у Раду законопроект про імпічмент президента. Було запропоновано детальний механізм процедури усунення президента.

При цьому парламентаріям також запропонували проект закону про скасування депутатської недоторканності.

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