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Конфіскація без вироку: Зеленський подав у Раду законопроект щодо незаконного збагачення

2.6тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Як повідомила прес-секретар глави держави Юлія Мендель, проект також передбачає цивільну конфіскацію корупційних активів чиновників.

"Розроблений спільно з національними та іноземними експертами законопроект запроваджує новий механізм конфіскації незаконних активів посадовців – за рішенням суду у цивільному порядку без обвинувального вироку, а також повертає покарання для чиновників за незаконне збагачення – статтю Кримінального кодексу, яку в лютому 2019 року Конституційний Суд України визнав неконституційною", – написала спікер Зеленського.

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Відзначається, що цивільна конфіскація допускається Директивою ЄС 2014/42/EU і застосовується у Великобританії, США, Австралії, Канаді, Швейцарії та інших країнах.

"Розгляд справ про незаконне збагачення, визнання необгрунтованими активів і їх стягнення в дохід держави пропонується віднести до юрисдикції Вищого антикорупційного суду. Це повинно стати додатковою гарантією неупередженого розгляду відповідних справ", – повідомили в прес-службі.

Також наголошується, що внесений Зеленським проект закону "значно ширший предметом регулювання і принципово відрізняється від проектів, які вже є в парламенті".

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Зеленський також вніс у Раду законопроект про імпічмент президента. Було запропоновано детальний механізм процедури усунення президента.

При цьому парламентаріям також запропонували проект закону про скасування депутатської недоторканності.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
законопроектнезаконне збагаченняВерховна Рада України
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коршун федот
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Молодець!
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
З точки зору математики у законі повинно бути "статичне багатство, статки" наприклад від 900 тис. грн., та "динамічне незаконне збагачення" - розкритий факт отримання порції грошей по схемі чи хабарю. При виявлені "динамічного" усі статки вважати корупційними і екстраполювати корупційний потік, як сумма (на яку схопили) * кількість подій за усю кар'єру (для суддів - засідань, для директорів - договорів, і далі за аналогією). Математична мета - корупція не вігідна, але є ризик виникнення "касти довірених посередників" яку треба технічно моніторити і притягати, у 21-му столітті ж...
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