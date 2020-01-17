Головна Новини
17 січня • оновлено в 13:12
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Коней на переправі не міняють": Арахамія назвав відставку Гончарука болючою для України

639
Читати матеріал російською

Голови фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що для відставки прем'єр-міністра Олексія Гончарука недостатньо причин.

Про це він заявив в кулуарах парламенту в п'ятницю, 17 січня, передає "Лівий берег". Арахамія зазначив, що в цьому питанні фракція буде прислухатися до думки президента Володимира Зеленського через його високий рейтинг.

"На мій погляд, немає реальних причин, щоб Гончарук пішов у відставку. При цьому, як кажуть, коней на переправі не міняють. Є Кабмін, він сформований. Він працює. Прийнята програма діяльності уряду, під неї прийнято бюджет. Тому я вважаю, що це боляче для держави... Але якщо президент підтримає цю заяву, то ми проголосуємо одностайно", – заявив Арахамія.

Новини
Зеленський помилує: "слуги народу" попалися на листуванні про Гончарука

Олексій Гончарук та Володимир Зеленський

Олексій Гончарук та Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, Гончарук після заяви про відставку все ж прийшов в Раду, однак виглядав досить веселим і усміхненим.

За словами Гончарука, рішення про звільнення – політичне. "Я звернувся до президента, передав заяву про відставку. Вона оформлена відповідно до Конституції і написана на ім'я голови ВР. Президент може її внести в Раду", – сказав Гончарук.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі ""Плівки" Гончарука" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
"Плівки" Гончарука
Особи
Олексій Гончарук Володимир Зеленський Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
5
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини політики

Топпублікації

Топблоги