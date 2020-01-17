"Коней на переправі не міняють": Арахамія назвав відставку Гончарука болючою для України

Голови фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що для відставки прем'єр-міністра Олексія Гончарука недостатньо причин.

Про це він заявив в кулуарах парламенту в п'ятницю, 17 січня, передає "Лівий берег". Арахамія зазначив, що в цьому питанні фракція буде прислухатися до думки президента Володимира Зеленського через його високий рейтинг.

"На мій погляд, немає реальних причин, щоб Гончарук пішов у відставку. При цьому, як кажуть, коней на переправі не міняють. Є Кабмін, він сформований. Він працює. Прийнята програма діяльності уряду, під неї прийнято бюджет. Тому я вважаю, що це боляче для держави... Але якщо президент підтримає цю заяву, то ми проголосуємо одностайно", – заявив Арахамія.

Олексій Гончарук та Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, Гончарук після заяви про відставку все ж прийшов в Раду, однак виглядав досить веселим і усміхненим.

За словами Гончарука, рішення про звільнення – політичне. "Я звернувся до президента, передав заяву про відставку. Вона оформлена відповідно до Конституції і написана на ім'я голови ВР. Президент може її внести в Раду", – сказав Гончарук.

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