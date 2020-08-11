Кондратюк порадив Зеленському стати Порошенком у протистоянні з Росією

Український продюсер та шоумен Ігор Кондратюк вважає, що чинний президент Володимир Зеленський повинен перейняти риси свого попередника Петра Порошенка, аби ефективно протистояти Росії.

В інтерв'ю "Українській правді" Кондратюк наголосив, що лише будучи безкомпромісним, а не поблажливим до агресора, можна його стримати (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"З ними (з Росією. – Ред.) неможливо домовитись, з ними можливо домовитись тільки на їхніх умовах. Якщо хтось вважає, що їхні умови закінчилися – ср*ч на Донбасі чи включення навіть в Україну на умовах федеральних якихось (окупованих територій. – Ред.) і анексія Криму, то це дуже наївно і недалекоглядно, і просто бездумно і безмозгло. Навіщо потакати агресору? Так що я думаю, що у Володі Зеленського нема тут інших шансів, окрім як стати в міжнародній політиці Порошенком", – поділився своїми думками продюсер.

Крім того, він назвав три застереження до глави української держави, які б озвучив, опинившись перед ним.

"Йому треба назавжди забути бачити в очах Путіна бажання до миру. Від малоросійства його друзів. Від будь-яких бажань згортати реформи, які такими великими трагічними зусиллями почалися в країні у 2014-му році", – зазначив Кондратюк.

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