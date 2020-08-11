Кондратюк порадив "слугам народу" подорослішати й не виступати за дружбу з РФ

Відомий продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк заявив, що українська влада в особі президента та його команди має чітко показати, що вона не "виступає за дружбу" з країною-агресором Росією.

Також, на його переконання, монобільшості потрібно нарешті "подорослішати". Такою думкою він поділився в інтерв’ю "УП".

"Партія "зелених" повинна перестати викристалізовувати в собі бужанських, вона повинна розуміти, що у них єдиний можливий політичний сенс – проукраїнський, а не малоросійський, даруйте", – сказав він.

Кондратюк зазначив, що з точки зору зовнішньої позиції влада має відстоювати країну на міжнародній арені й закликати до супротиву Росії усіма можливими засобами.

"І не робити, не казати нам, мовляв: "Меркель втомилася, Макрон втомився". Та плювати, хто вони такі, ці Меркель і Макрон! Це наша країна, вони за неї ніколи не будуть вирішувати", – обурився телеведучий.

Крім цього, додав він, на внутрішньому рівні представники президентської партії повинні перестати "ходити між краплями".

"І всяким разумковим казати про те, що треба, наприклад, переглянути закон про мову. Ви виконайте його спочатку хоч на 10%! А потім кажіть, що це якісь речі не виконуються. Він же ще не набув чинності, ви ж омбудсмену майже рік зарплату не платили", – навів приклад продюсер.

Він підкреслив, що "слуги народу" врешті мають показати українцям: вони разом із ОПЗЖ виступають за дружбу з Росією, яка є агресором, чи ви все-таки за Україну.

"Думаю, що у них це визначення приведе до радикалізації всередині партії і буде так, як з розглядом так званих поправок Бужанського. Вони розділяться і всі зрозуміють, що їм треба подорослішати", – переконаний Кондратюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у цьому ж інтерв’ю Ігор Кондратюк заявив, що Україна в геополітичному вимірі має рухатися подалі від Росії, не оглядаючись на схід. Однак нинішня влада в цьому питанні все ще "тупцює на місці", бо політики або нерозумні, або продажні.