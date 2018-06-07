Компромісу щодо Антикорупційного суду не досягнуто - ЗМІ

Міжнародні партнери України і влади країни поки не досягли остаточної згоди по законопроекту про Антикорупційний суд.

"Підтвердження від міжнародних партнерів про досягнення компромісу поки не надходило", - повідомило "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело.

За його словами, крім найбільш дискусійного вимоги щодо повноважень Ради міжнародних експертів, все ще підлягає уточненню ряд інших умов.

"Таким чином, переговори по суду на цей момент ще тривають", - додав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, раніше народний депутат Мустафа Найєм заявив, що за результатами переговорів з МВФ в ніч на 7 червня вдалося досягти компромісу навколо законопроекту про Антикорупційне суді щодо права вето.

Як повідомляв OBOZREVATEL, створення Антикорупційного суду є одним з основних вимог Міжнародного валютного фонду для надання Україні чергового траншу. 15 грудня 2017 року Порошенко анонсував внесення на розгляд Верховної Ради законопроекту, який він особисто запропонував.

1 березня Верховна Рада його прийняла в першому читанні. 29 травня Порошенко розповів, що створення, можливо, відбудеться вже до кінця 2018 року.

У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що подасть у відставку, якщо депутати не приймуть закон.