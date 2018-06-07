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Компромісу щодо Антикорупційного суду не досягнуто - ЗМІ

2.4тЧитати новину російською

Міжнародні партнери України і влади країни поки не досягли остаточної згоди по законопроекту про Антикорупційний суд.

"Підтвердження від міжнародних партнерів про досягнення компромісу поки не надходило", - повідомило "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело.

За його словами, крім найбільш дискусійного вимоги щодо повноважень Ради міжнародних експертів, все ще підлягає уточненню ряд інших умов.

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"Таким чином, переговори по суду на цей момент ще тривають", - додав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, раніше народний депутат Мустафа Найєм заявив, що за результатами переговорів з МВФ в ніч на 7 червня вдалося досягти компромісу навколо законопроекту про Антикорупційне суді щодо права вето.

Як повідомляв OBOZREVATEL, створення Антикорупційного суду є одним з основних вимог Міжнародного валютного фонду для надання Україні чергового траншу. 15 грудня 2017 року Порошенко анонсував внесення на розгляд Верховної Ради законопроекту, який він особисто запропонував.

1 березня Верховна Рада його прийняла в першому читанні. 29 травня Порошенко розповів, що створення, можливо, відбудеться вже до кінця 2018 року.

У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що подасть у відставку, якщо депутати не приймуть закон.

Місце
Україна
Об'єкт
Верховна Рада України
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