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Компост зі шкільних відходів: як діти дбають про захист довкілля (відео)

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13-річні Нікіта Шульга та Софія-Христина Борисюк створили проект "Компола" і заохотили вже 200 шкіл України переробляти харчові відходи. Про дитячу ініціативу, яка вразила дорослих - у проекті DW #LocalHeroes.Успіх "Комполи" вразив урядовців, які цьогоріч вирішили надати проекту державну підтримку. І тепер до нього долучаться маже 200 шкіл, яким придбають компостери міжнародні організації. Але бажаючих більше. І засновники "Комполи" знають, як дітям самоорганізуватися.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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