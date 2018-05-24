Компост зі шкільних відходів: як діти дбають про захист довкілля (відео)

13-річні Нікіта Шульга та Софія-Христина Борисюк створили проект "Компола" і заохотили вже 200 шкіл України переробляти харчові відходи. Про дитячу ініціативу, яка вразила дорослих - у проекті DW #LocalHeroes.Успіх "Комполи" вразив урядовців, які цьогоріч вирішили надати проекту державну підтримку. І тепер до нього долучаться маже 200 шкіл, яким придбають компостери міжнародні організації. Але бажаючих більше. І засновники "Комполи" знають, як дітям самоорганізуватися.