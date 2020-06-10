В Україні можуть ввести компенсацію за образу у ЗМІ: знайшлася вада законопроєкту

Законопроєкт про компенсацію моральної шкоди, зареєстрований у Верховній Раді депутатами від фракції "Слуга народу", має один серйозний недолік.

"Усе впирається в те, що абсолютна більшість відповідачів, з якими ви будете мати справу, будуть не реальними відповідачами", – сказав в ефірі ObozTV лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко.

"Наприклад, сайт зареєстрований на ліву особу, газета зареєстрована на офшорну компанію і так далі. Це те ж саме, що затримати виконавця вбивства, але не затримати замовника", – зауважив він.

У той же час один з авторів законопроєкту – народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Качура – запевнив, що існує певна методологія визначення власника того чи іншого медійного ресурсу.

За його словами, проблема полягає в іншому – в тому, що на сьогодні в Україні "немає ні судової практики, ні профільного законодавства, ні встановлених граничних сум" компенсацій за моральну шкоду.

З цієї причини в країні отримати таку компенсацію практично неможливо.

Компенсація за образу в ЗМІ: Томенко назвав проблему

Нардеп повідомив, що готовий законопроєкт буде доповнено ще одним. У ньому буде прописана процедура оцінки розміру моральної шкоди. Законодавці мають намір зафіксувати його найнижче значення – 5 мінімальних заробітних плат.

Як писав OBOZREVATEL, в Охтирці Сумської області колишньому поліцейському після виправдання присудили моральну компенсацію в розмірі 500 тисяч гривень.

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