Компанія-оператор обіцяє відбудувати зруйнований у Генуї міст

Італійська компанія-оператор мосту в Генуї, який обвалився чотири дні тому, обіцяє відбудувати його. На відбудову мосту і допомогу Генуї планують виділити 500 мільйонів євро.Італійська компанія Autostrade per l'Italia, що експлуатувала та обслуговувала міст Моранді, котрий обвалився в Генуї, пообіцяла у суботу, 18 серпня, виділити 500 мільйонів євро на відбудову мосту і допомогу Генуї,.

Водночас Autostrade per l'Italia відмовляється визнати свою вину в трагедії. Виконавчий директор компанії Джованні Кастелуччі заявив, що оператор не може взяти на себе відповідальність за обвал, причини якого ще розслідуються, інформує агенція dpa. Кастелуччі також зазначив, що його компанія може збудувати новий міст за вісім місяців після того, як усі дозволи будуть отримані.

Італійський уряд звинувачує в обвалі мосту саме компанію-оператора. Міністр транспорту Італії Даніло Тонінеллі раніше повідомив, що в уряді розмірковують над тим, щоб позбавити цю фірму ліцензії та стягнути з неї штраф у розмірі до 150 мільйонів євро. Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні зажадав, аби оператор сплатив щонайменше 500 мільйонів євро постраждалим від трагедії родинам та місцевій владі Генуї. Наразі офіційно підтверджена загибель 38 людей внаслідок обвалу мосту. ЗМІ повідомляють про 42 загиблих.

Нагадаємо, що введений 1967 року в експлуатацію чотирисмуговий автомобільний міст у Генуї частково обвалився 14 серпня. Обвал 200-метрової ділянки мосту стався під час сильного штормового вітру. Понад 30 автомобілів та декілька вантажівок, що перебували на ньому, впали з 45-метрової висоти. Причина падіння конструкції поки невідома. Влада оголосила у Генуї надзвичайний стан терміном на 12 місяців.