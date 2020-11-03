Комітет ВР підтримав законопроєкт Разумкова про повернення електронного декларування

Парламентський комітет з питань антикорупційної політики рекомендував Верховній Раді прийняти за основу та в цілому законопроєкт про відновлення електронного декларування, поданий главою ВРУ Дмитром Разумковим.

Про це повідомила в Facebook заступниця голови комітету Галина Янченко. Члени Комітету підтримали пропозицію надати парламенту рекомендацію увалити цей законопроєкт за основу і в цілому як закон.

Пропозицію підтримали 7 нардепів, 2 висловилися проти, 4 утрималися.

За словами Янченко, законопроєкт передбачає:

відновлення антикорупційного законодавства, "знесеного" Конституційним судом

надання Кабміну 2 місяців для розробки пропозицій Верховній Раді, щоб адаптувати законодавство з усіма нормами.

Нагадаємо, група народних депутатів на чолі зі спікером Дмитром Разумковим внесла на розгляд парламенту законопроєкт №4304 про відновлення дії ряду положень антикорупційного законодавства. Документ зареєстрований на сайті ВРУ. Його ініціаторами стали понад 100 народних депутатів фракцій "Слуга народу", "Європейська солідарність", груп "За майбутнє", "Довіра" та позафракційних.

Комітет підтримав законопроєкт Разумкова Facebook Галини Янченко

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