Комітет ВР ініціював звернення до Зеленського щодо звільнення Фокіна з ТКГ. Фото

Комітет ВР з питань організації державної влади проголосував за ініціювання постанови про звернення парламенту до президента з вимогою звільнити Вітольда Фокіна з посади першого заступника голови делегації в ТКГ.

Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Гурін на своїй сторінці у Facebook,

Як зазначив депутат, на засіданні він поставив Фокіну 2 простих питання: "Чи йде війна з Росією?" і "Чи підтримуєте ви внесення особливого статусу Донбасу в Конституцію?"

За словами Гуріна, Фокін відповів на запитання так: “Я не політик, і зробити визначення я не можу. Жодного підтвердження, що там іде війна між Росією і Україною я не бачу”.

"Ще Фокін сказав, що депутати не розуміють різниці між особливим статусом та вільною економічною зоною (не питайте, до чого це). Коментувати своє ставлення до особливого статусу для Донбасу в Конституції пан Фокін відмовився. Пан Фокін має піти з посади заступника голови ТКГ. Не може представляти українські інтереси людина, яка не бачить жодних підтверджень війни між Росією та Україною на сьомому році війни", – написав Гурін.

Як повідомляє PavlovskyNEWS, навколо оформлення звернення до Зеленського і регламенту його прийняття виникли суперечки. Після того, як депутат від "Голосу" Роман Лозинський заявив про ухвалення комітетом постанови про звернення до президента Володимира Зеленського з проханням відкликати Вітольда Фокіна з ТКГ, проросійська активістка Олена Бережна звинуватила Лозинського у брехні, заявивши, що у зверненні немає прізвища Фокіна.

Однак нардеп "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що прізвище Фокіна все-таки присутнє в постанові. Хоча депутат вважає його нелегітимним, оскільки, за його словами, не були дотримані всі процедури прийняття: був відсутній секретар і кворум в момент голосування, 3 депутати покинули засідання, і було тільки 13 з необхідних 14. А саму постанову не вносили до порядку денного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Фокін відзначився низкою скандальних заяв щодо Донбасу. Так, він заявив, що війна в Донбасі почалася через мовне питання, закликав Україну піти на нові поступки перед РФ в ході переговорів.

Фокін також послідовно відстоює позицію необхідності проголошення всеосяжної амністії для бойовиків ОРДЛО і неодноразово заявляв про необхідність надання особливого статусу всьому Донбасу, а не тільки окремим районам Донецької і Луганської областей, які зараз знаходяться під російською окупацією.

Крім цього, Фокін сказав, що готовий вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.